Menczer Tamás körzetében indulna Magyar Péter?

Egymás közt arról beszélnek a tiszások, Magyar Péter Kötcsén akarja bejelenteni, hogy ugyanabban a körzetben indul a parlamenti választáson, mint amelyikben Menczer Tamás. Erről a kormánypártok kommunikációs igazgatója posztolt a Facebookon. Menczer Tamás azt írta:

A tiszások azt rebesgetik, hogy a 106 Magyar Péterből az eredeti az én választókörzetemben akar indulni. Akkora a baj a Tiszánál, hogy minden hír jó, ami nem a Tisza-adóról szól.

Menczer Tamás megjegyezte ugyanakkor, hogy Magyar Péter biztosan nem mer elindulni ellene, hiszen szerinte gyáva, mindig a nők szoknyája mögé bújik, ráadásul a Tisza Párt elnöke nagyon kikapna. A kormánypárti politikus hozzátette, a tiszások azt is beszélik, hogy miután lebuktak a Tisza-adóval, már még nehezebb jelölteket találni, és az is visszalép, aki jelentkezett.

A szigetek meg feloszlanak, ahogy ezt a napokban olvashattuk. Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van, oszlik a Tisza. Nem csoda. Ki adná ehhez a nevét? Ki akar asszisztálni Magyar Péter bukásához, politikai végnapjaihoz? Legfeljebb néhány volt pornós

– fogalmazott. Menczer Tamás azt is írta, hogy a választási veresége után Magyar Péter az elődjeivel együtt megalapíthatja azt a klubot, amelyben mindenki elhitte, hogy győzhetnek.