2 órája
Magyar Péter számítása túlzott: kevesebb tag és aktivitás a Tisza-szigetekben
A Tisza Párt belső adatai szerint jóval kevesebb a Tisza-sziget tagja, mint amennyit Magyar Péter a nyilvánosság előtt állít. A Magyar Nemzet által megszerzett adatokból az is kiderül, hogy a párt támogatói főként Budapestre koncentrálódnak, míg a vidéki választókerületekben gyenge a jelenlétük. Nem meglepő tehát, hogy a pártelnök hamis számokat kommunikál.
„Jelenleg több mint 2200 Szigetben, mintegy 50 ezren vesznek részt a TISZA országos és helyi tevékenységében” – írta pénteken a Facebookon Magyar Péter, aki bejelentette: Forsthoffer Ágnes veszi át a Tisza Szigetek vezetését.
A Magyar Nemzet birtokába került belső nyilvántartás szerint azonban mindössze 1570 Tisza Sziget létezik, kevesebb mint 28 ezer taggal. Forrásuk szerint közülük mindössze 10 300 aktív a szervezetben.
A laphoz eljutott tiszás nyilvántartásból az is jól látszik, hogy
a Tisza Szigetek tagsága kifejezetten erősen koncentrálódik bizonyos helyeken. Más részein az országnak, viszont nagyon nem állnak jól Magyar Péterék. Budapest bizonyos választókerületeiben például 25-nél is több Tisza Sziget van, esetenként többszáz fős tagsággal. Egyes vidéki választókerületekben viszont rendkívül alacsony mind a Tisza Szigetek, mind azok tagságának száma.
A legtöbb Tisza Sziget Hajdú-Bihar 3. számú – debreceni – választókerületében van. Az itteni ötvennél is több sziget mintegy 600 tagot számol. A Borsod-Abaúj-Zemplén 2. számú választókerületben viszont mindössze 4 sziget van, amelyek összesen csak 76 taggal rendelkeznek. Borsodban az 1., 3. és 5. számú választókerültben is nagyon kevés a Tisza Sziget. De alig vannak támogatói a Magyar Péternek Hajdú-Bihar 1. és Fejér 4. számú választókerületében is. Ezeken a helyeken egyaránt száz alatt van a szigettagok összlétszáma.
