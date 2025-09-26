Magyar Péter miniszterelnök-jelölti alkalmasságát már a saját alelnöke is megkérdőjelezi

Káosz és bizonytalanság uralkodik a Tisza Pártban, immár Magyar Péter vezető szerepe is megkérdőjeleződött – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Emlékezetes, hogy az utóbbi hónapokban számtalan botrány övezte a Tiszát, elég csak arra gondolni, hogy napvilágra került az adóemelési tervezetük. Később pedig Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét. De Ruszin-Szendi Romulusz is újra borzolta a kedélyeket, amikor kiderült, hogy fegyverrel jár lakossági fórumokra. Aligha meglepő, hogy a folyamatos botrányok hatására egyre inkább földbe állt a Tisza Párt mozgósítása.

Radnai Márk előremenekülne?

A lap cikke szerint érdekes egybeesés, hogy a folyamatos kudarcok után Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke a Népszavának adott interjúban azt pedzegette, hogy nem biztos Magyar Péter miniszterelnök-jelöltsége. Radnai szerint amikor Magyar Péter azt mondja, hogy korántsem biztos a jelöltsége, akkor azt nem szerénykedésből és marketingfogásból teszi.