Rendőrségi vizsgálat indult Magyar Péterék áramlopása miatt
A Magyar Nemzet információi szerint a Karcagi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított Tiszafüred polgármesterének feljelentése alapján Magyar Péterék áramlopásának ügyében. A vád szerint Magyar Péterék egy nyilvános illemhelyből használtak áramot, amiért nem fizettek, és egy természetvédelmi területre is behajtottak.
Magyar Péterék ellen áramlopás gyanúja miatt indult rendőrségi eljárás
Tiszafüred polgármestere, Ujvári Imre Magyar Péterék tiszafüredi rendezvénye miatt fordult a hatósághoz, mert szerinte a szervezők egy nyilvános illemhelyről használtak áramot, amiért nem fizettek, valamint autóval hajtottak be egy természetvédelmi parkba, noha ez szigorúan tilos – írja az előzményeket is felidézve a lap.
Fel vagyok háborodva, ahogyan a Tisza Párt viselkedett a rendezvényen
– fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy
Magyar Péter azzal fenyegetőzött, hogy nem hajlandó az áramért és a rendezvény költségeiért húszezer forintnál többet fizetni.
Magyar állítólag azt mondta, ha ez többe fog kerülni, akkor tüntetést szervez a hivatal elé – idézte fel a tiszafüredi polgármester.
Ujvári feljelentése alapján a Karcagi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított.
