Kudarcot vallott Magyar Péter előfizetéses rendszerváltása

Csúnyán leszerepelt a nyár során Magyar Péter, az online és az offline térben is egyre kevesebben kíváncsiak rá. A Magyar Nemzet többször is foglalkozott már a Tisza Párt rendszerváltó tagságával, ami az utóbbi hónapokban látványosan földbe állt. Magyar Péter még tavaly júniusban hirdette meg a forradalminak titulált programot, amihez eleinte folyamatosan csatlakoztak az elkötelezett hívek.

Egy évvel a rendszerváltó tagság indulása után viszont még mindig harmincezer alatt volt azoknak a száma, akik előfizettek a programra.

A nyár folyamán pedig legfeljebb ezren csatlakozhattak, ugyanis a rendszerváltó tagok száma cikkünk készítésekor 30 828 fő volt. Összehasonlításképpen, az Orbán Viktor által meghirdetett digitális polgári kör mozgalomnak egyetlen hónap alatt több mint hatvanezer tagja lett.

Megjegyzendő, hogy a Tisza rendszerváltó programjának az elindulása óta folyamatosan tapasztalható volt a tagok számának a csökkenése. Ez rámutat arra, hogy sokan időközben kiábrándultak Magyar Péterből.