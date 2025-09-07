Magyar Péter provokációval próbálja elterelni a figyelmet az adóemelési botrányról

Magyra Péter egyre kellemetlenebb helyzetbe kerül a Tisza Párt adóemelési tervei miatt, amelyek komoly társadalmi ellenállást váltottak ki, és a pártját támogatók körében is vitát váltott ki.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Magyar az adóemelési botrány árnyékában hívta támogatóit Kötcsére, pontosan akkor, amikor a kormányfő és a Fidesz vezetői éppen tartják a több mint húsz éves hagyományra visszatekintő polgári pikniket.

A Tisza elnöke megpróbálja úgy tálalni, mintha a Fidesz készülne provokációval Kötcsén, és a kormánypárt szervezne az ő rendezvényükkel párhuzamosan még egyet a településen. Mindezt úgy, hogy korábban Magyar Péter maga tolakodott a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit férjeként a kormánypártok rendezvényére

– hívj fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. Immár hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. A kormányfő beszédét, ami korábban zárt körben hangzott el, most élőben közvetítik.

A cikk rámutat, hogy a hírek szerint

a tiszások az összeomlásuk miatt provokációt szerveznek Kötcsére, amellyel a fókuszt akarják elterelni a kiszivárgott adóemelési botrányról, és a párt hitelességi válságáról.

Magyar Péter provokációja hiábavaló, mert az eseményre a hatóságok készülnek, a Terrorelhárítási Központ (TEK) korlátozásokat rendelt el szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 21 óráig Kötcsén – a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos részleteket és az eredeti cikket ide kattintva olvashatja el.