Drónfelvétel bizonyítja, milyen kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kötcsén

Deák Dániel 11:38-kor készült drónfelvétellel leplezte le, hogy alig néhányan voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kötcsén, amikor színpadra állt. A XXI. Század Intézet elemzője szerint a Tisza Párt igyekszik eltitkolni, mekkora a valós támogatottságuk, ugyanúgy, ahogy adóterveiket is rejtegetik − olvasható az Origo oldalán.

Az elemző a bejegyzésében így fogalmazott:

Ők nem fogják bevallani, hogy a mai kötcsei tiszás rendezvényre milyen kevés embert tudtak mozgósítani. Ezért posztolom én!

Deák Dániel emlékeztetett Tarr Zoltán szavaira is, amelyek szerint a Tisza tudatosan titkolja valós szándékait.