Tisza-adó

26 perce

Magyar Péter embere megint elszólta magát (videó)

Címkék#Dálnoki Áron#Etyek#figyelem

Dálnoki szerint helyesen teszik Magyar Péterék, hogy eltitkolnak dolgokat.

MW
Magyar Péter és Dálnoki Áron

Forrás: Magyar Nemzet

Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a Tisza Pártnak tényleg Etyek - írta a Magyar Nemzet.

A tiszás adócsomagot jegyző Dálnoki Áron a helyi fórumon arról beszélt,

 teljesen egyetért Magyar Péterékkel, amikor azt mondják, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, mert akkor szétszedik őket. 

Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet Magyar Péterék legújabb őszödi videójára.

Egyre erősebben dübörög a kérdés: mi az a dolog, amiért szétkapnák őket a választók?
– tette fel a kérdést.

A teljes cikkért kattintson. 

