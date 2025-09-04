Magyar Péter embere megint elszólta magát (videó)

Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a Tisza Pártnak tényleg Etyek - írta a Magyar Nemzet.

A tiszás adócsomagot jegyző Dálnoki Áron a helyi fórumon arról beszélt,

teljesen egyetért Magyar Péterékkel, amikor azt mondják, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, mert akkor szétszedik őket.

Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet Magyar Péterék legújabb őszödi videójára.