Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor beszédét a digitális polgári körök első országos találkozóján

Elkezdődött a digitális polgári körök első országos találkozója, ahol délután 16 óra után Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond - írta Magyar Nemzet.

– Találkozzunk 16 órakor a Papp László Sportarénában, vagy itt, a Facebookon! Mi már nagyon várjuk! – írta saját közösségi oldalán a kormányfő.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni: