szeptember 16., kedd

Edit névnap

20°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hamis papírokat ígért

40 perce

Rajtaütöttek a korrupt ukrán tisztviselőn, aki pénzért árulta a mozgósítás alóli felmentést

Címkék#korrupció#Ukrajna#pénz#rendőrség

Az ukrán biztonsági szolgálat a rendőrséggel együttműködve vett őrizetbe egy önkormányzati képviselőt, aki a hadkiegészítő központban is vezető tisztséget töltött be. A férfi ellen korrupció gyanújával indult eljárás, mivel pénzért hamis papírokat ígért azoknak, akik ki akarták kerülni a mozgósítást.

MW
Rajtaütöttek a korrupt ukrán tisztviselőn, aki pénzért árulta a mozgósítás alóli felmentést

Az erőszak mellett a korrupció is beárnyékolja a kényszersorozást Ukrajnában

Forrás: X/Twitter

Újabb korrupciós ügyre derült fény Ukrajna nyugati részén – közölte az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) és a rendőrség. A nyomozók beszámolója szerint egy Nadvirna városi képviselőt, aki a helyi hadkiegészítő központ egyik részlegének vezetője volt, éppen akkor kaptak el, amikor átvette a kenőpénzt. A tisztviselő 1500 dollár fejében ígért hamis iratokat azoknak a katonaköteles férfiaknak, akik ki akarták kerülni a mozgósítást – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A hatóságok tájékoztatása szerint az SZBU és a rendőrség munkatársai letartóztatták az elkövetőt, és dokumentálták, hogy átvette az első részletet, ezer dollárt. 

Az összeg egy olyan férfitól származott, akit azért köröztek, mert nem jelent meg a katonai hivatalnál és nem voltak naprakész nyilvántartási dokumentumai. 

A gyanú szerint a hivatalnok az összeg fejében biztosította volna a katonai orvosi bizottság vizsgálatának megszervezését, egy katonai okmány kiállítását, valamint egy ideiglenes felmentést igazoló papírt, amelyet rokkantságra hivatkozva adtak volna ki.

Az SZBU és a rendőrség házkutatást végzett a gyanúsítottnál és feltételezett bűntársainál. A lefoglalt bizonyítékokról további részletek ITT olvashatók.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu