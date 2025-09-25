3 órája
Gulyás Gergely: hatalmas veszélyt jelentene Magyarország számára a leválás az orosz olajról (videó)
Már 15 ezren igényelték a fix 3 százalékos lakásvásárlási hitelt – hangzott el a csütörtöki kormányinfón. A kormány áttekintette a családtámogatásokat, az energiabeszerzést, a fegyverviselési szabályokat és a Szőlő utcai intézet ügyét is.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
A fix 3 százalékos hitel ügyintézése folyamatos és gördülékeny, naponta átlagosan ezren érdeklődnek a konstrukció iránt – számolt be a kormányinfón Gulyás Gergely, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: eddig mintegy 15 ezren igényelték a kedvezményes otthonteremtési hitelt. Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt az ingatlaneladással kapcsolatban feladott hirdetések száma.
A kormány szerdai ülésével kapcsolatban a tárcavezető kiemelte: áttekintették a családtámogatások rendszerét, és azt a megállapítást tették, hogy jelentős eredményeket sikerült elérni az elmúlt tizenöt évben a családalapítás terén.
A munkát és a családalapítást egyaránt büntető többkulcsos helyett egykulcsos adót vezettünk be, és jövőre már csaknem 5000 milliárd forintot szán a kormány a családok támogatására
– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: az elmúlt években összesen 350 ezer család kapott segítséget a saját otthon megteremtéséhez. Hangsúlyozta: minden családtámogatással kapcsolatos döntés fedezete biztosított az idei és a jövő évre is.
Orbán Viktor és Donald Trump telefonon egyeztetett
A miniszter beszámolt róla, hogy a nemzeti konzultációban lesz kérdés Magyarország energiaellátásáról, energiabiztonságáról is. Arra várnak választ, hogy Magyarország az oroszoktól vagy más forrásból szerezzen-e be gázt. Ugyanis vita van az orosz energiahordozókról való leválásról, mert az nagy kockázattal jár. Felhívta a figyelmet az IMF jelentésére, amely szerint 2027 végére az orosz embargó komoly hatással lesz a magyar gazdaságra: akár a GDP 4 százaléka is rámehet. Tízmilliárd dollárba kerülne a leválás úgy, hogy közben az energiabiztonság nem garantálható.
A kormány úgy látja, hogy hazánk jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy Oroszország és Magyarország között az energiabeszerzés kapcsán a kapcsolat fennmaradjon. Újságírói kérdésre a tárcavezető beszámolt Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetéséről is. Emlékeztetett: a leválást az orosz gázról az EU évek óta próbálja kikényszeríteni. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy hazánk miért ragaszkodik a biztos energiabeszerzési forrásokhoz. A kormányfő elmondta, hogy az ország érdekében a rezsicsökkentéshez elengedhetetlen döntéseket hozta meg, és Donald Trump megértette ezeket a szempontokat. Magyarország mindenki másnál többet tett az energiabeszerzés diverzifikációja érdekében – emlékeztetett Gulyás Gergely. Ahhoz, hogy legyen földgáz, valakivel hosszú távú szerződést kell kötni, a kőolajnál még nehezebb a helyzet, mert az adriai vezeték kapacitásával kapcsolatban vannak problémák. Nem biztos, hogy tudunk vásárolni, de az igen, hogy lényegesen drágább lenne. Hazánknak nincs biztos alternatívája az orosz kőolajra – mutatott rá.
Gulyás Gergely kitért a fegyverpénz kérdésére is. Bejelentette: a kifizetés februárban fog megtörténni, és megkapják majd a határvadászok és a rendőr-, illetve honvédtiszt-jelölt hallgatók is.
Szőlő utcai intézet ügye: példátlan támadás indult a kormány ellen
A kormány csütörtöki ülésén tárgyalt a Szőlő utcai intézet ügyéről is.
„Egy büntetőügyről van szó, amihez példátlan rágalmazás társul, az ügyben kiskorú érintett és gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény nem merült fel. Azonban külföldi titkosszolgálati szál is felismerhető az ügyben” – jelentette ki Gulyás Gergely.
Emlékeztetett: a kormány volt az, amely szigorította a gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekmények büntethetőségét, ennek eredményeként indult eljárás az ügyben is. Kiemelte, hogy
büntetőeljárást kell indítani azon személyek ellen, akik alaptalanul rágalmaztak meg közéleti személyiségeket.
A tárcavezető a kormányinfón arról is beszámolt, hogy komoly veszély fenyegeti a hazai szőlészetet, a 22 történelmi borvidékből tizenötnél jelen van az aranyszínű sárgaság nevű betegség. Az ügyben a kormány úgy határozott, hogy több mint kétmilliárd forintot ad a betegség terjedésének megfékezésére.
„A teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van” – jelezte a miniszter. Hozzátette: a kormány később fog tárgyalni a borászok kártalanításának ügyéről.
Tilos fegyvert viselni gyűlésen
Az Európai Bizottság Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatos döntését úgy értékelte, hogy a kormány álláspontja szerint
a közvádas bűncselekményekre nem alkalmazható a mentelmi jog.
„Az világosan látszik, hogy a Tisza Párt elnökének Brüsszelnek köszönhetően nem kell felelnie a bíróság előtt. Tűrhetetlen és elfogadhatatlan, hogy egy ilyen ügyben a mentelmi jog kiadását nem támogatja bizottság” – jelentette ki Gulyás Gergely.
Fegyverviselési ügyekkel is foglalkoztak a kormányülésen. A jogszabályok világosak: gyűlésen, tömegrendezvényen tilos töltött, éles fegyvert viselni – hívta fel a figyelmet a miniszter. Szerinte Ruszin-Szendi Romulusz cselekedete felelőtlenség volt, ráadásul gyülekezési jog hatálya tartozó rendezvényen követett el szabálysértést.
Egy olyan írott szabályt szegett meg a tiszás altábornagy, amire az elmúlt harmincöt évben nem volt példa.
A tárcavezető szerint aki lőfegyverrel vesz részt egy politikai gyűlésen, annak nincs helye a közéletben, a megfelelő szabálysértési eljárásokat pedig le kell folytatni. A fegyverviselési engedélyét vissza kell attól vonni, aki megsérti a szabályokat – tette hozzá újságírói kérdésre.
Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertette az elmúlt időszak kormányzati fejlesztéseit. Külön kiemelte a tegnap átadott, felújított Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal fejlesztését, valamint hogy egy ipari beruházás is történt Békéscsaba térségében. Utóbbi kapcsán hangsúlyozta: egy szingapúri alapanyaggyár fog oda letelepülni 2500 új munkahelyet teremtve, amit az állam 49 milliárd forinttal támogatott.
Tragikus hatása lehet a Tisza-adónak
Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: elfogadhatatlan az Európai Bizottság agrártámogatásokra vonatkozó javaslata, a költségvetést pedig csak egyhangúsággal lehet elfogadtatni. Az agrárterületen kívül is van más problémás terület, remélhetőleg 2026 végére lesz uniós költségvetés, de semmiképpen sem a most beterjesztett formában – jelentette ki.
A Ferenciek terén lévő templom ferences szerzetese elleni Hadházy-tiszás fellépésről azt mondta: elfogadhatatlan, hogy egy horda bemenjen a templomba szentmisét megzavarni, a felbujtó Hadházy Ákos volt, de ezt még ő is sokallta. A DPK-sok ezért több százan vettek rész a pap miséjén.
Arra is kitért, hogy a Tisza-adónak tragikus gazdasági hatása lehet. Akinek a mentelmi jogát azért nem függesztik fel, mert Brüsszel védettséget biztosít neki, nincs olyan helyzetben, hogy ellenálljon nekik. A Tisza Párt világossá tette, hogy a választási kampányban hazudni akar. Ez alapján mindenki megfontolhatja, hogy akar-e több adót fizetni – fogalmazott a tárcavezető.
Egy Charlie Kirk halálának reakciójára vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely azt felelte: normális közösségek kivetik magukból azokat, akik mások halálán viccelődnek, de ezért nem kell senkit sem bíróság elé állítani.
A kormány az alkohollal kapcsolatos zéró toleranciát fenn kívánja tartani, a motoros rollereket pedig szabályozni kell. A Belügyminisztérium szerint a legtöbb baleset oka még mindig a gyorshajtás – hívta fel a figyelmet a miniszter. Vitályos Eszter elmondta: jövő tavasszal lehet jogszabálytervezet az új KRESZ-ből, talán jövő ősszel pedig elfogadott törvény.
Arról is beszélt, hogy az aszály miatt jelentős károk keletkeztek a napraforgó- és kukoricatermesztőknél, a kormány az uniós alapokból is remél kártérítést.
Gulyás Gergely a taxistüntetést úgy értékelte: reméli, a Fővárosi Önkormányzat ezt a saját hatáskörében meg tudja oldani. A kérések egy része egyébként sem anyagi természetű.
A migráció ügyében az EU nem értett meg semmit az elmúlt tíz évből – jelentette ki a tárcavezető. Emlékeztetett: most már a migráció elutasítása többségi álláspont. Az Európai Bizottság le akarja bontatni a határkerítést, a Tisza Párt ebben Brüsszel oldalán áll.
Minden segítséget megadnak a Szicíliában megtámadott magyar lányoknak
A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely felidézte: az állam a BVSC-pályát a zuglói önkormányzat tulajdonába adta több mint egy évtizeddel ezelőtt, ekkor a klub és az önkormányzat között zavartalan volt az együttműködés. A zuglói politikai váltással vélhetően összefüggésben áll, hogy később a kerület elkezdett a bérleti díj követelésével előállni az ingyenesen az államtól megkapott sportpályák miatt a BVSC-vel szemben, ami a klub működését megnehezíti vagy ellehetetleníti. Most már az önkormányzat olyan fejlesztésekhez sem járul hozzá, amelyekhez nincs szükség pénzre, ami érthetetlen, hiszen itt több száz fiatal sportol. A zuglóiak érdeke a sportklub fejlesztése, jó lenne, ha az ingyenesen az államtól kapott ingatlanokért nem kellene bérleti díjat fizetni – mondta a miniszter.
Gulyás Gergely a lap másik kérdésére úgy felelt: ahol a migráció problémája felmerült, a bűnelkövetők jelentős számban a migránsok közül kerültek ki. A Szicíliában megerőszakolt magyar lányok ügyében konzuli segítségnyújtást biztosítottak, a büntetőeljárás folyamatban van, és a kormány azt reméli, hogy az elkövetők hosszú évekig vagy évtizedekig tartó börtönbüntetést fognak kapni. A magyar állam az áldozatsegítés keretében is minden segítséget megad az áldozatoknak – tájékoztatott.
