Kocsis Máté: hálózati akció zajlik a Szőlő utcai ügyben (frissül)
A Harcosok órája extra műsorárban a baloldal által felépített pedofil-ügy és rágalomhadjárat részleteit tárják fel.
Cikkünk az élő videó ideje alatt folyamatosan frissül.
Az élő adást itt tudja megtekinteni:
Az igazságügyi miniszter közzétett egy jelentést, ami néhány részében tisztázza azt, ami az elmúlt hetekben történt – fogalmazott Kocsis Máté a Harcosok órája extra adásának adott interjúban, miután napvilágra került a Szőlő utcai ügy teljes jelentése - tudósít a Magyar Nemzet.
A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy az a hálózat, ami a társadalmi felforgató tevékenységet végzi, professzionálisan és minden ténybeli alapot nélkülözően hajtotta végre az akciót, hogy a kormány cselekvőképességét akadályozza.
Mint jelezte, Juhász Péter Pál rendőrkézre került, aki nem kiskorúak sérelmére, de prostitúciós tevékenységet segített elő a szőlő utcai nevelőintézet vezetőjeként. – Ez a kormány dobta be a kóterba – tette hozzá. Leszögezte, hogy az összes ilyen ember börtönbe fog kerülni
Kitért arra is, hogy Kuslits Gábor sokáig egy területi gyermekvédelmi vezető volt és szeptember 8-án interjút ad a Válasz online részére, amiben megjegyezte, hogy magas rangú politikusok is élvezték Juhász Péter Pál tevekénységét. De Kuslits nem mond neveket, majd a szélsőbaloldali Jámbor András országgyűlési képviselő elkezdte fenntartani a témát.
Németh Balázs műsorvezető megjegyezte, hogy két hét alatt építettek fel egy lejárató hadjáratot. Emlékeztetett: Káncz Csaba volt az, aki bedobta a két politikus nevét, ezt követően jöttek a kötelező celebfelháborodások. Arra is felhívták a műsorban a figyelmet: a Hősök terén tartott tüntetés egyik szervezője, Molnár Áron NoÁr videót készített, amelyben felerősítette ezeket a vádakat, és hívott tüntetőket a rendezvényükre.
– Kuslics amikor bemegy a tanúkihallgatásra, megkérdezik tőle, hogy honnan veszi a neveket. A kihallgatáson azt mondja, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét szóbeszédre alapozta, bizonyítékokkal nem rendelkezik, információi egy országosan ismert, befolyásos politikai családtól származnak. Ezt követően Juhász Péter podcastjében megjelenik egy ember, akit Lajosnak hívnak – sorolta a Fidesz frakcióvezeteője, aki azt is kiemeli, hogy ott márár nem a Szőlő utcáról, hanem Ózdról beszélnek. – Lajos meséli el, hogy Zsolti bácsi ment a gyermekotthonba a műsorba. Itt jött be a Zsolti bácsi – mondta. Kocsis Máté megjegyezte: az ózdi járásban nincs gyermekotthon.
Kocsis Máté azt is elmondta, hogy a Szőlő utcai javítóintézet egy kiskorúak börtöne, ahová nem lehet csak úgy bejárni. Leszögezte, hogy a Juhász Péter által kreált hanganyag nem történhetett meg. A frakcióvezető leszögezte, hogy sem az idő, sem a helyszín nem stimmel. Így jutottunk el a múlt vasárnapi celebtüntetésig – tette hozzá.
Mint jelezte, a hétfői parlamenti napon Semjén Zsolt cáfolta az állításokat, miután az ellenzék több képviselője kérdésbe csomagolva szegezi neki a kormánytagoknak az ügyet. Erre Semjén Zsolt reagált, majd beindult egy hiteltelenítési folyamat.
Különösen érdekesnek nevezte, hogy van egy Testbeszéd nevű Youtube csatorna, amelyen elmagyarázták, hogy a miniszterelnök-helyettes nem mond igazat. Miközben a szakemberek szerint ez egy szakmaiatlan megközelítés.
Korábban írtuk:
Rendkívüli Harcosok órája lesz fél 5-kor a Szőlő utcai ügy mai fejleményiről, amelyben további állításokat, javaslatokat és kérdéseket is felteszek – jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.
Úgy van, ahogy Dobrev Klára mondta: forró ősz elé nézünk
– írta Kocsis Máté. A műsort a Harcosok órája YouTube-csatornáján követhetik.
Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, a DK azt próbálta sugallni, hogy Semjén Zsolt érintett a Szőlő utcai pedofilbotrányban. Majd Tuzson Bence ismertette a Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatáról készült kormányzati jelentés főbb megállapításait, amely megerősíti a miniszterek ártatlanságát és cáfolja a politikusok érintettségére vonatkozó rágalmakat, valamint azt, hogy kiskorú sértett érintett lett volna.