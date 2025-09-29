2 órája
Hogyan állítható meg a Száhel-övezetből Európába irányuló illegális migrációs nyomás?
Az illegális migráció túlmutat a határok védelmén és a menekültügyi rendszerek megerősítésén. Miközben Európa biztonságpolitikai és társadalmi szempontból is nehézségekkel szembesül, egyre világosabb, hogy a folyamat gyökerei nem a kontinens határainál, hanem a kibocsátó térségekben keresendők.
A migráció megfékezésének kulcsa a kiindulási országok stabilizálása, a gazdasági fejlődés elősegítése és a nemzetközi együttműködés erősítése – erre mutattak rá neves nemzetközi szakértők is az MCC–MRI Summit nemzetközi konferencián, írja a Magyar Nemzet. Ha a kibocsátó térségekben élőknek helyben biztosítanak perspektívát, a migrációs nyomás is csökkenhet – ellenkező esetben a tranzitországok túlterhelődnek, Európa pedig tartós feszültségekkel néz szembe. A Száhel-övezet az EU biztonsági és migrációs határának a külső védvonala, mivel Európa közvetlen szomszédjainak a szomszédjai tartoznak ide.
Az afrikai Száhel-övezetben a népességnövekedés, a víz- és élelemhiány, valamint a politikai és biztonsági válságok, fegyveres konfliktusok együttesen súlyos humanitárius helyzetet teremtenek. A térségben aktív szélsőséges csoportok vallási közösségeket is üldöznek, ami tartós instabilitást és tömeges migrációt idéz elő.
A Száhel-övezetben a migrációs kockázat, az Európa felé irányuló illegális migrációs nyomás az elmúlt időszakban tovább növekedett.
Ez súlyos kockázatot jelent az Európai Unió, illetve ezáltal Magyarország biztonságára is.
Terrorizmus a Száhel-övezetben: rengeteg áldozatot követel
Az afrikai Szaharától délre húzódó Száhel-övezet a terrorizmushoz köthető halálesetek száma alapján 2024-ben a világ terrorfenyegetésnek leginkább kitett része volt – a Global Terrorism Index (GTI) jelentése alapján a terrorista cselekményekhez köthető halálesetek 19 százaléka ott történt tavaly. A jelentés összesítése alapján
a régió terrorizmussal leginkább fertőzött országa tavaly Burkina Faso volt: az országban több mint 700 halálesetet regisztráltak,
amelyek olyan csoportokhoz kapcsolhatók, mint az al-Kaidához köthető, Jama’at Nusrat al-Islam wa’l-Muslimin (JNIM). A CSIS márciusban kiadott jelentése arra hívja fel a figyelmet, hogy a JNIM jelenti a legnagyobb fenyegetést a régióban. Tagjai az egész Száhel-övezetben a sária szélsőséges formáját kívánják bevezetni. Nigériában tavaly több mint 400 ember vesztette életét terrorista támadásokban. A felkelők falvakat, katonai előőrsöket és nyilvános gyűléseket vettek célba.
Illegális gazdasági tevékenységekből tartják fenn magukat a Száhel-övezet terroristái
A Száhel-övezet terrorista csoportjai ritkán kapcsolódnak hagyományos, szervezett bűnözési tevékenységekhez.
Bevételük jelentős része abból származik, hogy az állam által ellenőrzés nélküli területeken önkényes adókat vetnek ki a helyi lakosságra,
és fizetségért cserébe védelmet nyújtanak számukra. Ezt a gyakorlatot különösen a JNIM alkalmazza. Ez a modell nem csupán bevételt biztosít, hanem mélyebb integrációt is jelent a helyi közösségekben, erősítve a csoport befolyását.
- Gazdasági szempontból kiemelten jövedelmező számukra a marhák elhajtása és értékesítése, hiszen a marha továbbra is az elsődleges élelemforrás a kisebb közösségek és félnomád pásztorcsoportok számára. A terroristák a marhák elrablásával és értékesítésével pénzhez jutnak, illetve egyre gyakoribb, hogy a terelési útvonalakon adót szednek a hajtóktól védelmi szolgáltatás fejében, így növelve befolyásukat a közösségekben.
- Hűség fejében hajlandók részt venni helyi etnikai konfliktusokban, gyakran egyik népcsoport oldalán állva a másik ellen.
- A drogkereskedelem egyre jövedelmezőbb finanszírozási forrás a terrorcsoportok számára. Bár közvetlenül ritkán vesznek részt a termelésben vagy értékesítésben, pénzért cserébe fegyveres védelmet nyújtanak a csempészeknek, vagy adóztatják őket, ha átkelnek az általuk ellenőrzött területen.
Kapcsolat van az embercsempészet és a fegyveres csoportok között
Beatriz de León Cobo, a Spanyol Migrációs Intézet (IEAM) igazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjújában kifejtette: a Száhel-övezetben a fegyveres csoportok és a bűnözői hálózatok gyakran összefonódnak. Ugyanazok a szereplők, akik fegyveres csoportokat működtetnek, részt vesznek az embercsempészetben is, és együttműködnek terroristákkal. A terroristák ráadásul néha adót szednek a szabálytalan migránskonvojoktól is.
Egyértelmű kapcsolat van az embercsempészet és a fegyveres csoportok között; ezek a csoportok biztonsági okokból vagy pénzért segítik az embercsempészeket. A régió egyes területeit gyakorlatilag csak fegyveres csoportok irányítják, amelyek súlyos katasztrófákat okoznak a helyi közösségeknek.
Gazdasági fejlesztés a migráció csökkentésére – a problémák gyökerét kell kezelni
Beatriz de León Cobo szerint az afrikai migránsok többsége nem menedékjogért érkezik Európába. Körülbelül 8 százalékuk kér menedékjogot, a többség gazdasági okokból vándorol. Ha a kibocsátó országokkal együtt gazdasági központokat hoznak létre, a migránsok többsége inkább a lakóhelyén maradna; ezt számos felmérés is alátámasztja. A szakértő elmondta, hogy a demográfiai trendek azt mutatják, hogy ez a népesség a következő 25 évben meg fog duplázódni, sőt megháromszorozódni. Szerinte a migráció kezelésében hosszú távban kell gondolkodni, 30–50 éves perspektívát kell figyelembe venni, és a problémák gyökerét kell kezelni, nem csupán ideiglenes intézkedésekkel reagálni.
Ha a migráció most problémát jelent, akkor 25 év múlva még nagyobb gondok lesznek, ha nem kezeljük a kiváltó okokat.
Véleménye szerint a rövid távú, foltozó jellegű intézkedések rendkívül költségesek és hatástalanok. Hangsúlyozta: az afrikai partnerekkel való együttműködés, valamint a célzott gazdasági fejlesztések és befektetések fenntarthatóbb megközelítést kínálhatnak az illegális migráció kezelésére.
Ahogy Raphael Audouard, a Patriots for Europe Alapítvány igazgatója is rámutatott az MCC–MRI Summit nemzetközi konferencián: a migrációnak nemcsak Európára, hanem az érintett országokra is komoly hatása van. Példaként említette, hogy Marokkóban a diákok kétharmada Európába szeretne menni.
Ha Európa minden, a Közel-Keletről és Afrikából érkező egyetemistát befogadna, az nem segítené ezeknek az országoknak a fejlődését. Egy erős középosztályra van szükség, különösen Afrikában, ahol valójában nincs jelentős középosztály.
A szakértő szerint a legtöbb problémát az okozza, hogy az emberek nem önszántukból hagyják el családjukat vagy származási országukat, nem azért, mert ők is jobban szeretnének élni. A háború sújtotta területekről menekülők esetében természetesen segíteni kell őket, és támogatni visszatérésüket, ha a helyzet javul.
Gazdasági okokból elvándorló embereknél viszont az a cél, hogy az emberek otthon maradjanak és hozzájáruljanak hazájuk fejlődéséhez, és ott élhessenek. Az Európai Uniónak nagyobb figyelmet kellene fordítania a származási országokra
– figyelmeztetett.
