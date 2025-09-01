Helyreigazítás
1 órája
Helyreigazítás „A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként (videó)” című cikk miatt
Helyreigazító közlemény.
Helyreigazítás: a 2025. február 21-én „A Tisza párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként (videó)” címmel megjelent cikkben valótlanul híreszteltük, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként 125 millió forint közpénzt tüntetett el, ezzel azt a hamis látszatot keltve, hogy törvénytelen eszközökkel jutott hozzá azon összeghez, ami őt a 2017-2022. januári időszakban betöltött MOB elnöki tisztsége alapján jogszerűen járó tiszteletdíjként, illetve költségtérítés formájában megillette.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre