Honvédelmi miniszter: a Tisza-adóval 17 milliárd kerülne ki a katonák zsebéből (videó)

A tárcavezető szerint jól láthatóan titkosszolgálati szál is van az ügyben, amelyre ráakaszkodtak az ellenzéki politikusok, ahogy az évekkel ezelőtt Ukrajnában, nemrég pedig Szerbiában történt.

Három és fél éve egy szűnni nem akaró, és mesterségesen felnagyított háború árnyékában és elképesztő bizonytalanságban élünk

– jelentette ki a honvédelmi miniszter. Elmondta, a háború eredményeként a nyugati hatalmaknak sikerült feléleszteniük az „orosz medvét”, miközben Ukrajna mára egy lélegeztetőgépen tartott országgá vált.

A NATO-tagállamok és Oroszország közötti diplomáciai csatározásokkal kapcsolatban a miniszter elmondta,

szoros kapcsolatban vagyunk a NATO erőivel, illetve a lengyel és litván erőkkel. Az elmúlt időszakban pontosan olyan események történtek, amelyek az eszkaláció kockázatát hordozzák magukban.

Ruszin-Szendi Romulusz hibás döntés volt

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője fegyverbotrányának újabb fejezetével kapcsolatban a honvédelmi miniszter elmondta, a volt tábornok a leszerelését követően is mindenhova fegyverrel járt.

Ez egy ilyen problémás ember, fegyverrel járkál mindenhova. A magyar politikai kultúrába nem fér bele, hogy tömegrendezvényekre fegyverrel megyünk

– jelentette ki a miniszter. Hozzátette, a Tisza Párt személyeken keresztül definiálja magát, ilyen Ruszin-Szendi Romulusz is.

Érdemes a magyar embereknek látni, hogy itt egy olyan politikai erő tör hatalomra, akiknek Ruszin-Szendi az egyik arca, vezetője, Magyar Péter és Tarr Zoltán mellett

– mondta el Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A bukott tábornok lökdösődésével és vállalhatatlan viselkedésével kapcsolatban a tárcavezető kiemelte:

én örököltem őt, valószínűleg akkor még jó ötlet volt a kinevezése, azonban már hamar kiderült, hogy ez egy hibás döntés volt.

Ruszin-Szendi Romulusz háborúpárti kijelentéseivel kapcsolatban a miniszter elmondta, a bukott vezérkari főnök számtalan háborúpárti nyilatkozatot tett az elmúlt időszakban.

Az már látszik, hogy a nyugati érdekek mentén a Tisza Párt tologatna minket a háborúba, amiből minden erőnkkel igyekszünk kimaradni

– jegyezte meg a miniszter. A Tisza-adóval kapcsolatban a tárcavezető kijelentette, már teljesen nyilvánvaló a párt adóemelési szándéka, ami a hadseregben dolgozó katonákat rendkívül negatívan érintené, összességében 17 milliárd forinttal nőne a honvédek adóterhe.