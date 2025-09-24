Hadházy és tüntetői papot inzultálnak, Magyar Péter kartonbábbal vitatkozik

Tegnap este Hadházy száz fős szektája Budapesten letámadta az Alcantarai Szent Péter templomot és egyik papját a Ferenciek terén miután Hadházy beszéde közben a téren található templom misére hívva a híveket megkongatta a harangját, ennek kapcsán Hadházy kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést – számol be a Tisza Párt tegnapi tüntetése kapcsán Facebook-posztjában Deák Dániel.

Fotó: Facebook

„A demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. Majd megjelent egy ferences szerzetes egy Bibliával a kezében a templom ajtajában.” A XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte:

Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett egyház ellenes rigmusokat is skandáltak, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.

Deák posztjában kitér arra is, hogy ezzel párhuzamosan Magyar Péter egy Orbán Viktort mintázó kartonnal a kezében ordibált Miskolcon – még beszélgetett is a papírbábbal. „A dührohamtól eltorzult arcú Magyar Péter nekiesett még a tiszás propagandasajtónak is a színpadról, mert szerinte nem írtak eleget az agymenéseiről.

Mindezek fényében nem csoda, hogy kizárólag az ellenzéki keménymag rezonál ezekre az emberekre, a középen álló szavazók egyre nagyobb arányban választják a Fideszt, mert látják: ilyen emberekre nem lehet bízni az országot!” – zárta bejegyzését Deák Dániel.