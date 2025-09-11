szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önleleplezés

2 órája

Felvétel bizonyítja az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködését

Címkék#magyar kormány#Tarr Zoltán#Európai Parlament

A Tisza Párt alelnöke egyeztet az Európai Parlament frakcióinak vezetőivel arról, hogy milyen irányvonalat kövessenek a magyar kormánnyal szemben – ez derül ki abból az újabb hangfelvételből, amely a Magyar Nemzet szerkesztőségéhez került.

MW
Felvétel bizonyítja az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködését

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője felszólal az Európai Parlamentben

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködésére világít rá Tarr Zoltán egy újabb hangfelvételen, amely a Magyar Nemzet birtokába került. Magyar Péter alelnöke egy budapesti pártrendezvényen elismerte, hogy Brüsszel szándéka megkeseríteni a magyar kormány életét, és ez sokszor az országot is érinti. Tarr azt is megosztotta a hallgatóságával, hogy instruálja az Európai Parlamentben a frakcióvezetőket arról, milyen irányvonalat képviseljenek Magyarországgal kapcsolatban.

A Tisza Párt EP-képviselője konkrétan azt mondta: „Gyakorlatilag a magyar kormány által, így mi magyarok a fekete bárányai vagyunk az uniónak. Tehát nem látjuk azt, erre nincsen szándék. Arra van szándék, hogy megkeserítsék a kormányzat életét, ami sajnos áttételesen vagy sokszor közvetlenül az országot is érinti. Én most épp a héten beszéltem majdnem minden frakció különböző vezetőivel, hogy az utóbbi hetek, napok kormányzati intézkedéseiről amikor beszélnek az Európai Parlamentben, akkor mi az az irány, amit ne vegyenek, és mi az az irány, amit inkább fölvegyenek.”

Tiszás aknamunka Brüsszelben

Tarr Zoltán mondatai azt a korábban már tetten ért politikájukat igazolja, amely egyrészt teljes behódolást jelent a brüsszeli elitnek, illetve a patrióta kormány megbuktatásának céljával az uniós döntéshozókat hazánk érdekeivel szembeni lépésekre ösztönzik. Ennek egyik ékes bizonyítéka volt Kollár Kinga elhíresült kiszólása.

A tiszás uniós képviselő áprilisban, az EP költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén elmondott beszédében azt fejtegette, hogy jól működik az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja hazánk gazdasági fejlődését,

és ennek az a jó oldala, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti. – Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban – fogalmazott Kollár Kinga.

A teljes cikket itt olvashatja el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu