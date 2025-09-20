Európából erődítményt kell csinálni!

Az Alapjogokért Központ a röszkei csata 10. évfordulóján indította el a migráció veszélyeire felhívó kampányát, amelyet rosszvalasztas.hu oldalon is meg lehet nézni. A 10 évvel ezelőtti ostrommal kapcsolatban Törcsi Péter megjegyezte: nem az látszott a frissen elkészült határkerítésen áttörni akarókon, hogy ők szeretnének ide eljönni, beilleszkedni, átvenni a kulturális normákat, dolgozni, boldogulni és a többségi társadalomba úgy beilleszkedni, hogy ne is tűnjön fel, hogy más kultúrából jöttek.

Az arab tavasz azt eredményezte, hogy azok az országok (több esetben diktatórikus rendszerek), amelyeknek Európa a biztonságát kiszervezte, összeomlottak

– emlékeztetett Bendarzsevszkij Anton. Ezt a folyamatot nem biztos, hogy Európa támogatta, de az biztos, hogy tevékenyen nem ment vele szembe, nem tett semmit, hogy stabilizálja ezeket az országokat, amelyek együttműködő partnerek voltak európai szempontból a migráció visszaszorításában. Az összeomlás után viszont a migráció tranzithubjaivá, elosztóközpontjaivá váltak – jegyezte meg az az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: