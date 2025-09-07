szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

21°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Maradandó üzenetek

1 órája

Az elemző értékelt: Orbán Viktor történelmi beszédet mondott Kötcsén

Címkék#Orbán Viktor#Kötcse#Deák Dániel#kötcsei polgári piknik#beszéd

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Orbán Viktor kötcsei beszédében ritka komplexitású nemzetközi és belpolitikai elemzés hangzott el. A szakértő rámutatott: a miniszterelnök hosszú távú, maradandó üzeneteket fogalmazott meg, és egyúttal konkrét programirányokat is kijelölt.

MW
Az elemző értékelt: Orbán Viktor történelmi beszédet mondott Kötcsén

Deák Dániel Kötcséről: Orbán Viktor lecsapta a magas labdát

Forrás: MTI

Fotó: Fischer Zoltán

 – Orbán Viktor ma Kötcsén történelmi beszédet mondott – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint semelyik másik politikustól nem láttunk még ilyen komplex nemzetközi és belpolitikai elemzést, amelyben átfogó helyzetértékelést kapunk a globális és hazai folyamatokról.

DEÁK Dániel
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője
Fotó: Veres Nándor / Forrás: MTI

Emlékeztetett arra is, a miniszterelnök vissza is utalt a tavaly ilyenkor mondott, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban tett állításaira, amiről azóta bebizonyosodott: igaza volt. 

Az orosz-ukrán háborúban Oroszország katonai győzelmet aratott, és emellett Ukrajna felosztásra kerül. A kormányfő évekkel korábban figyelmeztetett, hogy ez lesz a következménye annak, ha Európa ezt a háborúpárti stratégiát követi. Ez mindenképpen igazolja a magyar kormányfőt

– fejtette ki.

Európa versenyképessége csökken, de a kormány kitart programja mellett

Hasonló látható szerinte a migráció kapcsán is, ugyanis a miniszterelnök beszélt arról is, Európa versenyképessége nagyon lemaradóban van a versenytársakhoz képest. Ezen a területen az Egyesült Államok volt az összehasonlítási alap, adott egy helyzetleírást az európai problémákról. 

Mondta, hogy az európai nagy gazdaságok komoly problémától szenvednek. Németországban maga a kancellár jelentette be, hogy megszorítások jönnek és vége a német jóléti államnak. Franciaországban pont hétfőn bukhat meg a francia kormány, és ott gyakorlatilag arról van szó, hogy a megszorításokat akarnak bevezetni, de nincsen meg a politikai legitimáció, tehát ott is politikai és egy gazdasági válság van

 – sorolta.

Ez Magyarországra is negatív hatással van, így ebben a környezetben kell azokat a stabilitást adó programokat végrehajtani, amelyekkel a kormányzat el tudja érni azokat a célkitűzéseket, amelyeket korábban megígért

– emelte ki.

Deák Dániel a beszéd egyik legfontosabb belpolitikai vonatkozású elemének nevezte, hogy Orbán Viktor kijelölte a Tisza Párt pozícióját, erről bővebben ITT olvashat. 

Innen lehet tudni, hogy a kötcsei piknik napját a Fidesz nyerte

– Honnan tudni, hogy a mai napot a Fidesz nyerte? Onnan, hogy még a Telex sem meri azt leírni, hogy Magyar Péter nyerte a napot, inkább döntetlent hirdet és próbálják úgy beállítani, mintha „üvöltőverseny” lett volna – írta a közösségi oldalán Deák Dániel. 

Deák Dániel azt írta a posztjában: Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott. 

Meg is nyerte Orbán Viktor a mai napot, ahogy a választást is meg fogja!

– jelezte előre Deák Dániel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu