Az elemző értékelt: Orbán Viktor történelmi beszédet mondott Kötcsén
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Orbán Viktor kötcsei beszédében ritka komplexitású nemzetközi és belpolitikai elemzés hangzott el. A szakértő rámutatott: a miniszterelnök hosszú távú, maradandó üzeneteket fogalmazott meg, és egyúttal konkrét programirányokat is kijelölt.
Deák Dániel Kötcséről: Orbán Viktor lecsapta a magas labdát
– Orbán Viktor ma Kötcsén történelmi beszédet mondott – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint semelyik másik politikustól nem láttunk még ilyen komplex nemzetközi és belpolitikai elemzést, amelyben átfogó helyzetértékelést kapunk a globális és hazai folyamatokról.
Emlékeztetett arra is, a miniszterelnök vissza is utalt a tavaly ilyenkor mondott, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban tett állításaira, amiről azóta bebizonyosodott: igaza volt.
Az orosz-ukrán háborúban Oroszország katonai győzelmet aratott, és emellett Ukrajna felosztásra kerül. A kormányfő évekkel korábban figyelmeztetett, hogy ez lesz a következménye annak, ha Európa ezt a háborúpárti stratégiát követi. Ez mindenképpen igazolja a magyar kormányfőt
– fejtette ki.
Európa versenyképessége csökken, de a kormány kitart programja mellett
Hasonló látható szerinte a migráció kapcsán is, ugyanis a miniszterelnök beszélt arról is, Európa versenyképessége nagyon lemaradóban van a versenytársakhoz képest. Ezen a területen az Egyesült Államok volt az összehasonlítási alap, adott egy helyzetleírást az európai problémákról.
Mondta, hogy az európai nagy gazdaságok komoly problémától szenvednek. Németországban maga a kancellár jelentette be, hogy megszorítások jönnek és vége a német jóléti államnak. Franciaországban pont hétfőn bukhat meg a francia kormány, és ott gyakorlatilag arról van szó, hogy a megszorításokat akarnak bevezetni, de nincsen meg a politikai legitimáció, tehát ott is politikai és egy gazdasági válság van
– sorolta.
Ez Magyarországra is negatív hatással van, így ebben a környezetben kell azokat a stabilitást adó programokat végrehajtani, amelyekkel a kormányzat el tudja érni azokat a célkitűzéseket, amelyeket korábban megígért
– emelte ki.
Deák Dániel a beszéd egyik legfontosabb belpolitikai vonatkozású elemének nevezte, hogy Orbán Viktor kijelölte a Tisza Párt pozícióját, erről bővebben ITT olvashat.
Innen lehet tudni, hogy a kötcsei piknik napját a Fidesz nyerte
– Honnan tudni, hogy a mai napot a Fidesz nyerte? Onnan, hogy még a Telex sem meri azt leírni, hogy Magyar Péter nyerte a napot, inkább döntetlent hirdet és próbálják úgy beállítani, mintha „üvöltőverseny” lett volna – írta a közösségi oldalán Deák Dániel.
Deák Dániel azt írta a posztjában: Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott.
Meg is nyerte Orbán Viktor a mai napot, ahogy a választást is meg fogja!
– jelezte előre Deák Dániel.