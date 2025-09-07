1 órája
A miniszterelnök elhelyezte Magyarországot a nemzetközi térben, Magyar Péter csapdába esett
Orbán Viktor Kötcsén ismertette, milyen választási lehetőségekkel szembesülnek a magyar emberek jövő áprilisban. Boros Bánk Levente a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy a két opció között jelentős a különbség, és nincs átmeneti lehetőség. Az elemző kiemelte, hogy míg a miniszterelnök beszédében világosan elhelyezte Magyarországot a nemzetközi kontextusban, addig Magyar Péter egyre növekvő nyomás alatt „belesétált a saját csapdájába”.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik
Forrás: MTI
Fotó: Fischer Zoltán
Orbán Viktor kötcsei beszéde aktuálpolitikai szempontból kontrasztolta mindazt, amit néhány száz méterrel arrébb Magyar Péter adott elő, mert úgy színvonalában, mint tartalmában ég és föld a különbség a kettő között – mutatott rá Boros Bánk Levente a Magyar Nemzetnek.
A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója emlékeztetett: a miniszterelnöknek egy évben három plusz egy olyan nagy beszéde van, amit mindenkinek érdemes lenne meghallgatni. Ezek az évértékelő, a tusnádfürdői – amely egy átfogó, inkább hosszú távú és sokszor nemzetközi politikai vagy világpolitikai trendekről és a célokról, történésekről értekező – beszéd és a kötcsei beszéd, amely, ha úgy vesszük, akkor így nyár végén, ősz elején egy politikai szezonnyitó is. A plusz egyedik pedig a gazdasági évadnyitó, amely inkább alapvetően egy szakpolitikai beszéd.
Az elemző értékelt: Orbán Viktor történelmi beszédet mondott Kötcsén
Az elemző azt is jelezte, hogy a kötcsei beszéd eddig egy zárt körben elmondott iránymutatása volt a miniszterelnöknek, mindez pedig részben a tartalmát is és a stílusát is meghatározta. Maga a miniszterelnök is felvetette, hogy a széles nyilvánosság korlátok közé szorítja a beszédét. Boros Bánk Levente szerint azonban ennek ellenére valójában a mondanivalójában és tartalmában nem lógott ki ez a beszéd sem a miniszterelnök kötcsei felszólalásainak sorából, ugyanis hasonló mélységű és perspektívájú beszédeket szokott tartani a kormányfő zárt körben is.
Ami politikai szezon, vagy inkább a kampánynyitás szempontjából lényeges volt, hogy Orbán Viktor meghatározta, pontosabban leírta, hogy a nemzetközi térben, – amelynek Magyarország is része –, mi a helyzet és milyen kihívásokkal állunk szemben, valamint világossá tette ehhez kapcsolódóan belpolitikai értelemben, hogy mik közül választanak majd az emberek 2026 áprilisában. Világosan levezette és bemutatta a két világképet, a két a társadalomfilozófiát és gazdaságfilozófiát is, ami a világpolitikában, a nyugati világban, azon belül az Európai Unióban, Európában jelen van, hogy az hogyan is képződik le a magyar belpolitikára, vagy magyar pártpolitikára
– emelte ki az elemző, aki szerint ez volt az egyik legfontosabb üzenete ennek a kötcsei beszédnek. Majd rámutatott:
a miniszterelnök jól körülírta, hogy mit képvisel a nemzeti oldal, mit képviselnek a kormánypártok, a rövid távú kihívásokra mindez milyen választ ad, és milyen hosszú távú perspektívát kínál a választóknak,
valamint azt is megfogalmazta, hogy ahogy korábban a DK, úgy most a Tisza Párt mindennek az antitézise, ellentettje. Magyar Péterék ugyanis egy balliberális világképet és az abból származtatott társadalomfilozófiát kínálják.
A teljes elemzés ITT olvasható el.