36 perce
Nyitrai Zsolt: érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány az idősekhez (videó)
A napokban elkezdték kézbesíteni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat a postások, ez a folyamat egészen október 15-ig tart majd – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebookon.
Már postázzák az élelmiszer-utalványokat az időseknek (illusztráció)
Forrás: MW
Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, hogy az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország az időseket és a fogyatékossággal élőket élelmiszer-utalvánnyal segíti.
A borítékban az utalványok mellett Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét is megtalálhatják az érintettek
– jelezte.
A főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy
hogy összesen három darab 5 000 forintos, három darab 3 000 forintos, két darab 2 000 forintos és két darab 1 000 forintos utalvány van. Egy íven két utalvány van, ezért a középen található perforáció mentén, ollóval vagy kézzel érdemes kettéválasztani.
A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra
– jelentette ki Nyitrai Zsolt.