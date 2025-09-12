18 perce
Donald Trump: elfogták Charlie Kirk gyilkosát
„Nagy bizonyossággal” elfogták a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfit - nyilatkozta az Egyesült Államok elnöke.
Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án
Forrás: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool
Fotó: Aaron Schwartz
„Azt hiszem, elkaptuk” – mondta a Fox Newsnak adott interjúban Donald Trump Charlie Kirk gyilkosára utalva - vette észre a Magyar Nemzet.
Nagy bizonyossággal őrizetben van. Őrizetben van. Mindenki nagyszerű munkát végzett, a helyi rendőrség és a kormányzó is
– fogalmazott az elnök. Trump azt is hozzátette, hogy „egy hozzá nagyon közel álló személy jelentette fel”.
Merénylet áldozata lett Charlie Kirk, Donald Trump szövetségese – Orbán Viktor is kifejezte részvétét
„Remélem, bűnösnek találják, gondolom, és halálbüntetést kap azért, amit tett”
– mondta Trump. Hozzátette, hogy jelenleg a rendőrség főhadiszállásán tartózkodnak.
