1 órája
Andrej Babis üzent, megköszönte a támogatást
A cseh ANO párt elnökét támadás érte egy választási gyűlésen. Az eset után Andrej Babis az X-en tett közzé üzenetet.
Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Sadak Souici
Amint arról beszámoltunk, egy résztvevő a mankójával néhányszor megütötte Andrej Babis volt kormányfőt, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét hétfőn délután az észak-morvaországi Frydek-Místekhez közeli Dobrá településen zajló választási gyűlésen.
Andrej Babis hétfőn késő este az X közösségi hálózaton megjelent bejegyzésében azt írta, hogy
az orvosok pihenést, nyugalmat javasoltak neki, s erre való tekintettel lemondta keddi kampányprogramját.
Kedden az orvosok újra megnézik a vizsgálatok eredményét, és a politikus reméli, hogy minden rendben lesz.
Köszönöm mindenkinek a támogatást, remélem rendben leszek
– idézte Babis bejegyzését a Magyar Nemzet.
Az Andrej Babist ért támadásra Orbán Viktor miniszterelnök is reagált, a kormányfő az X-en üzent – a részleteket ide kattintva olvashatja el.