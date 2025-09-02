szeptember 2., kedd

Cseh választás

1 órája

Andrej Babis szerint nem szabad megismétlődnie a politikusok elleni támadásoknak

Címkék#kampány#Andrej Babis#politikus

Az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciójának (ANO) elnöke, Andrej Babis szerint a mozgalom igyekszik pozitív választási kampányt folytatni, s a politikusok elleni támadásoknak már nem szabad megismétlődniük. A volt cseh kormányfő erről abban a videóban beszélt, amelyet kedden jelentetett meg az X-en.

MW


Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt elnöke beszédet mond a kétnapos CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary első napján a Budapest Kongresszusi Központban 2025. május 29-én

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

Andrej Babist hétfőn Észak-Morvaországban egy választási gyűlésen mankójával háton és fejen ütötte egy résztvevő. A pártelnököt kórházban kivizsgálták, s az orvosok pihenést, nyugalmat javasoltak neki. Erre való tekintettel a politikus lemondta keddi programját az olmützi régióban.

„Ami tegnap történt, annak nem kellene, nem lenne szabad soha megismétlődnie. Szeretném felszólítani választóinkat, hogy soha ne süllyedjenek le erre a szintre"

 - jelentette ki Andrej Babis a videóban.

„A támadó nem vitázni jött el a találkozóra, s ahogy a médiából megtudtam, régóta gyűlöl engem, ezért támadott meg gyáva módon, hátulról mankójával. Az első ütés a halántékomon ért, így nem is tudom pontosan, mi történt. Még a szemem is bedagadt. Még el kell mennem valamilyen vizsgálatra, de igyekezni fogok, hogy minél hamarabb visszatérhessek a kampányba" - szögezte le az ANO elnöke, aki a párt választási listájának vezetője a Morvasziléziai régióban.

Ez az incidens nem térít el attól - fejtette ki Andrej Babis -, hogy továbbra is személyesen találkozzam a választóimmal. 

A vitáknak az ANO választási programjáról kell szólniuk. „Igyekszünk pozitív kampányt folytatni. Ezért mindenkit arra kérek, hogy a tegnapi eset nem ismétlődhessen meg. A politikai döntést a választásoknak kell meghozniuk, s nem annak, hogy ki kit üt meg a kampánygyűléseken" - húzta alá videójában az ellenzéki ANO elnöke.

Egy hónappal az október 3-ra és 4-re kiírt cseh képviselőházi választások előtt a pártok népszerűségi listáját az ANO vezeti mintegy 32 százalékos támogatottsággal. A kormánykoalíció három pártja közül kettő - a Polgári Demokratikus Párt és a KDU kereszténydemokrata párt - a Spolu (Együtt) nevű koalícióban indul, amelynek támogatottsága 21 százalék körül mozog. A harmadik kormánykoalíciós párt, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) önállóan méretteti meg magát, s támogatottsága a felmérések szerint 10-11 százalékos.

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
