Andrej Babist megtámadták egy választási gyűlésen
A cseh ANO párt elnökét, Andrej Babist egy választási gyűlésen fejbe verték Dobrában. A politikust kórházba szállították, a rendőrség vizsgálatot indított.
Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője és volt cseh miniszterelnök
Forrás: AFP
Fotó: MICHAL CIZEK
A cseh ANO párt elnökét, Andrej Babist egy választási gyűlésen Dobrá településen, Frýdek-Místek járásban, Ostrava közelében ért támadás. Ales Juchelka (ANO) képviselő arról adott tájékoztatást, hogy a gyűlés egyik résztvevője bottal fejbe verte őt. A rendőrség azonnal intézkedett és vizsgálatot is indított, a politikust pedig kórházba szállították − írja a Magyar Nemzet a sita.sk portálra hivatkozva.
Megerősíthetem, hogy Andrej Babiš-t megtámadták a Dobrában tartott gyűlésen. Hátulról fémtárggyal fejbe ütötték, majd kórházba ment kivizsgálásra
– nyilatkozta az ANO szóvivője, Martin Vodicska.
A támadást Ales Juchelka képviselő is megerősítette, aki Babist kísérte a választási kampány rendezvényén. „Az elnököt az egyik polgár támadta meg mankóval. A férfi fejbe ütötte” – nyilatkozta Juchelka a Novinky.cz-nek, hozzátéve: a politikus állapotát vizsgálják.
A támadást elítélte Vít Rakusan belügyminiszter és a STAN mozgalom elnöke. "
A erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és semmit sem old meg. Egyértelműen elítélem a mai támadást Andrej Babiš ellen. Jobb jövőt országunknak az érvek és eszmék összecsapásában kell keresnünk, nem pedig a fizikai erőszakban
– írta az X-oldalán.
Remélem, hogy Babis úr sérülései nem súlyosak, és bízom benne, hogy a rendőrség gyorsan kivizsgálja az esetet
– tette hozzá Rakusan.
