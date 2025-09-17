szeptember 17., szerda

Közel áll a szívéhez a gyilkolás?

1 órája

A szakpszichológus szerint veszélyes lehet, amiről Ruszin-Szendi Romulusz beszél

Címkék#erőszak#Ruszin-Szendi Romulusz#lőfegyver

A szakértő szerint nem fér bele, hogy a közéletben valaki úgy fogalmazzon, az ő szívéhez közel áll a gyilkolás.

MW

– Ha valaki úgy él és úgy gondolkodik, hogy az agresszió, az erőszak, az öldöklés közelebb áll a szívéhez, mint mondjuk a szeretet vagy a valódi emberi kapcsolatok, és ezzel még kérkedik is, elég egyértelmű üzenet mindazok számára, akik ilyen embereket követnek – reagált Hal Melinda a Magyar Nemzetnek Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi kijelentésére, amikor a bukott vezérkari főnök arról beszélt:

Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez.

Ruszin-Szendi Romulusz
„Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” – fenyegetőzött Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán
Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó

Bár a 2023-ban készült rádióműsorban Ruszin-Szendi Romulusz igyekezett viccesre venni a figurát, és még egy poént is elsütött a feleségével kapcsolatban, valójában cseppet sem mulatságos, különösen annak fényében, hogy a bukott vezérkari főnök a „szívéhez közel álló, gyilkolásra alkalmas” eszközöket magánál is tartja. A Tisza Párt szeretetországának szakpolitikusa a hajdúsámsoni fórumán ugyanis egy fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg, és arról beszélt:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

 

Súlyos következményei lehetnek a politikai erőszak éltetésének

– Az olyan mondatok, amelyek elhangzottak a volt vezérkari főnök szájából, igencsak veszélyesek lehetnek: nemcsak amiatt, mert nagymértékben rontja a közmorált, hanem amiatt is, mert ő egy párt referenciaszemélye, akinek ráadásul nagy fokú felelőssége van abban, mit és hogyan közvetít a társadalom és a szimpatizánsok felé – hívta fel a figyelmet a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója.

Ruszin-Szendi Romulusz kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak
Forrás: Képernyőfotó

Nem a mostani volt az egyetlen agresszív megnyilvánulása a párt honvédelmi szakpolitikusának: korábban többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy „rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.” Legutóbb pedig Kötcsén mutatta ki a foga fehérjét a bukott vezérkari főnök, ahol arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte.

A klinikai szakpszichológus szerint a politikai erőszak éltetése súlyos következményekkel járhat, és elítélendő, ha egy közszereplő bármilyen formában élteti az erőszakot, és nyilatkozataiban azt sulykolja, bármikor képes lenne meghúzni a ravaszt. 

Ma, amikor a politikai erőszak mindennapos és áldozatokat követel, nem férnek bele az olyan kijelentések, hogy egy politikai párt képviseletében valaki úgy fogalmazzon, az ő szívéhez közel áll a gyilkolás

– jelentette ki.

– Az elmúlt évek viharai, a háború miatti bizonytalanság és a tragédiák megtépázták a hazai lakosság lelkét is, éppen ezért nagy fokú felelőtlenségnek tartom, ha egy közszereplő az erőszakot a szívéhez közel álló dologként definiálja. Ezzel gyakorlatilag szolidál és szabad utat ad az erőszakos elkövetőknek, relativizálva annak fogalmát és elbagatellizálva jelentőségét – hangsúlyozta Hal Melinda.

 

Eljárás indulhat az ügyben

A hatóság elé került Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya, miután bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt. Tényi István azután fordult a hatósághoz, hogy hétfőn nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen a Tisza Párt honvédelmi szakértője egy kézifegyverrel az oldalán jelent meg nyilvános rendezvényen, amelyet maga Magyar Péter is bevallott egy utcai fórumon.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet: engedély esetén sem indokolt, hogy állandóan nála legyen a lőfegyver.

– Magyarország nem a vadnyugat, sőt kevés biztonságosabb állam van hazánknál, ezért érdemes lenne megnézni a hátterét annak, valaki miért gondolhatja, hogy a biztonsága garantálásához éles lőfegyverre van szüksége, amelyet ráadásul nagyobb rendezvényeken is magánál tart – mutatott rá a tábornok. Majd hangsúlyozta:

Ez ugyanis nagyobb kockázatot hordozhat, mint a fegyver jelentette védelmi lehetőség.

 

