A nemzeti konzultáció ötödik kérdése a társasági adóról szól (videó)

Hidvéghi Balázs elmondta: Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban. A Fidesz-KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalék volt.

Rámutatott: a magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése. Az eredmény egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely, és rekord alacsony munkanélküliség – tette hozzá.

Brüsszelben azonban azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót. Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugati-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót – folytatta, hangsúlyozva: ez több százezer magyar vállalkozást érintene hátrányosan. Csökkennének a bérek, a cégek pedig kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani.

„Szerintünk jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat, és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is. Ha a brüsszeli terveket végrehajtó hazai ellenzék kerülne hatalomra, mindez veszélybe kerülne” – jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár közölte, a döntés, ami előttünk áll, világos: folytatjuk a magyar utat adócsökkentéssel, családi adókedvezményekkel, a fiatalok és édesanyák adómentességével, vagy engedünk Brüsszelnek és a hazai kiszolgálóiknak, akik megemelnék az adókat, eltörölnék a családi adókedvezményt, és megszüntetnék a rezsicsökkentést.

A nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy ezekről a mindenkit érintő kérdésekről mindenki világosan véleményt mondhasson. Vannak, akik ezt nem akarják. Vannak, akik el akarják titkolni, hogy valójában mire készülnek. Ne engedjük, hogy átverjenek minket!

– mondta.

Vegyünk részt a nemzeti konzultációban és tiltakozzunk az adóemelések ellen! – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

