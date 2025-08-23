Az akció az amerikai közéletben is komoly visszhangot váltott ki.

A New York-i Republikánus Ifjúsági Klub (New York Young Republican Club) az állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy az amerikai adófizetők pénzén támogatott ukrán hadsereg nem élhet vissza büntetlenül a helyzetével.

Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy nem szerezhet barátokat azzal, ha szövetségeseinket bombázza. Ha Amerika érdekeit és barátait támadja, akkor elveszíti támogatását

– idézte a cikk a konzervatív szervezet nyilatkozatát, amely arra is figyelmeztetett, hogy ha Zelenszkij tovább provokálja a NATO-t, rövid időn belül szövetségesek és barátok nélkül találhatja magát.

