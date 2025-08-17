augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

24°
+38
+21
Kéz a kézben

1 órája

Ursula von der Leyen bejelentette: elkíséri Zelenszkijt Washingtonba

Címkék#Von der Leyen#Donald Trump#Zelenszkij#Washington

Az ukrán elnök hétfőn utazik Donald Trump meghívására Washingtonba. Kiderült, hogy Zelenszkij nem egyedül megy a tárgyalásra: Ursula von de Leyen bejelentette, hogy elkíséri őt a Fehér Háza.

MW
Ursula von der Leyen bejelentette: elkíséri Zelenszkijt Washingtonba

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij

Forrás: ANP via AFP)

Fotó: JONAS ROOSENS

Nem mer egyedül utazni Washingtonba a Donald Trumppal való találkozóra Zelenszkij – hívja fel a figyelmet cikkében a Magyar Nemzet, amely arról számol be, hogy az Európai Bizottság elnöke X-oldalán tett közzé bejegyzést, mely szerint az ukrán elnök arra kérte, csatlakozzon a washingtoni találkozóhoz.

Zelenszkij nem mer egyedül utazni Washingtonba? 
Fotó: Ben Stansall  / Forrás:  AFP

Ursula von der Leyen arról is beszámolt, hogy várhatóan más európai vezetők is csatlakoznak a találkozóhoz, de azt még nem jelentette be, hogy kikről van szó. Zelenszkij Brüsszelben találkozik von der Leyen-nel, mielőtt az Egyesült Államokba utaznak 

– írta a Sky News-ra hivatkozva a lap. 

 

 

