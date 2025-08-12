Tovább bővült a Zebra csapata, újonnan megnevezett alapemberekre derült fény

Mielőtt bemutatnánk a Zebra legújabb alapembereit, érdemes megjegyezni: élvezetes figyelni, ahogy néhány tisza-toszás troll és liberális propagandista próbál beférkőzni a Zebra digitális polgári körébe – írta Kocsis Máté a Facebookon.

Ez az igazi vergődés, balfácánok!

– tette hozzá.

A Zebra alapembereinek és gondozóinak száma 30-ról 50-re bővült. A korábban bemutatott tagokhoz azóta csatlakozott a miniszterelnök is a szakértőjével.

Az újonnan megnevezett alapemberek:

Ovádi Péter

Schauer Viktor

Illés Boglárka

Takács Péter

Fricz Tamás



Forgács István

Kökény Dani

Széles Diána

Lentulai Krisztián

Harcsa Norbert



Nemcsák Károly

Elek Gábor

Halkó Petra

Gór-Nagy Miklós

Klausmann Viktor



Balsai István

Szucsánszki Zita

Kautzky Armand

Hampel Katalin

Kovács Zoltán

Köszönjük nekik és az immár közel tízezer fős csoporttagnak a csatlakozást, hamarosan folytatjuk!

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.