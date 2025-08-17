Marco Rubio: Washington célja az ukrajnai háború befejezése, de nem biztos, hogy sikerülhet

Felhívta a figyelmet arra, hogy m

indkét félnek engedményeket kell tennie, ha békemegállapodást szeretnének kötni.

Rubio hangoztatta azt is, hogy Trump és Putyin alaszkai találkozója elegendő lendületet hozott az ügyben, igazolva egy találkozót Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel.

Nem azt mondom, hogy a békemegállapodás küszöbén állunk, hanem azt, hogy mozgást, mégpedig elegendő mozgást láttunk, ami igazol egy következő találkozót Zelenszkijjel és az európaiakkal

– fogalmazott.

Egyben elutasította azt a felvetést, hogy az európai vezetők azért kísérik el Zelenszkijt Washingtonba, hogy „védelmezzék”.

Nem azért jönnek ide holnap, hogy megvédjék Zelenszkijt a megfélemlítéstől. Azért jönnek ide holnap, mert együttműködünk az európaiakkal. Mi hívtuk meg őket

– mondta.

Rubio a Fox News Sunday Morning Futures című műsorának nyilatkozva arról számolt be, hogy a megbeszélések leszűkültek néhány kulcsfontosságú kérdésre, ezek közé tartoznak a határok, a hosszú távú biztonsági garanciák, valamint az, hogy Kijev a jövőben milyen katonai szövetségeket köthet. „Nagyon sok munka maradt még” – húzta alá az amerikai külügyminiszter.

Lehet, hogy nem tetszik nekünk, lehet, hogy nem kellemes, lehet, hogy visszatetsző, de ahhoz, hogy a háború véget érjen, vannak dolgok, amelyeket Oroszország akar, de nem kaphat meg, és vannak dolgok, amelyeket Ukrajna akar, de nem fog megkapni

– fogalmazott Rubio.