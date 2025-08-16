Trump–Putyin-találkozó: közeledtek az álláspontok, de a megállapodás még várat magára (videó)

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány órával ezelőtt érkezett meg Alaszkába, majd csaknem háromórás tárgyalást folytattak – adta hírül a Magyar Nemzet.

Történelmi csúcstalálkozó zajlott Alaszkában az orosz és az amerikai elnök között

A hosszú megbeszélésen a két elnök mellett amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz részről pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója volt jelen.

Putyin: országunk őszintén érdekelt a konfliktus befejezésében

Donald Trump és Vlagyimir Putyin a tárgyalást követően a sajtó elé állt, hogy beszámoljanak a megbeszélés eredményeiről. Vlagyimir Putyin nyitotta meg a sajtótájékoztatót, és kijelentette, hogy a tárgyalások „konstruktív légkörben, kölcsönös tiszteletben zajlottak”.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Nagyon alapos és hasznos tárgyalásokat folytattunk

– mondta, és köszönetet mond Donald Trumpnak az alaszkai csúcstalálkozó kezdeményezéséért.

Teljesen logikus, hogy itt találkoztunk, hiszen országaink, bár óceánok választanak el minket, szoros szomszédok.

- mondta Putyin, hozzátéve:

Amikor találkoztunk, amikor kiszálltam a repülőgépből, azt mondtam: Jó napot, kedves szomszéd! Örülök, hogy látlak.

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy Trump elnökkel nagyon jó közvetlen kapcsolata van és többször is beszéltek.

Őszintén beszélgettünk telefonon

- emelte ki az orosz elnök, emlékeztetve: az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff többször is Oroszországba utazott.

Tanácsadóink és külügyminisztereink folyamatosan kapcsolatban állnak egymással. Önök is jól tudják, hogy az egyik központi kérdés az ukrajnai helyzet volt. Látjuk az adminisztráció előrelépését, hogy Trump elnök személyesen segítette elő az ukrajnai válság megoldását, és arra törekedett, hogy a lényegre térjen, hogy megértse, a történelem értékes.

- mondta Vlagyimir Putyin, aki kiemelte: