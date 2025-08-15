5 órája
Elkezdődött a történelmi amerikai–orosz csúcs: Trump és Putyin megérkezett Alaszkába (videó)
Pénteken Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin, Oroszország vezetője megérkezett az ukrajnai rendezést célzó amerikai–orosz csúcs helyszínére, az alaszkai Anchorage-be.
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én
Forrás: AFP
Megérkezett az orosz–amerikai tárgyalás helyszínére Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin, Oroszország vezetője. Az Air Force One fedélzetén Trump mellett az amerikai delegáció is feltűnt: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA-igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter − adta hírül a Magyar Nemzet.
Az orosz elnök delegációjában helyet kapott Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője − tudta meg az Origo.
A RIA Novosztyi orosz hírügynökség az orosz elnöki delegáció gépéről osztott meg egy videót.
Vlagyimir Putyin gépe nem sokkal Trump érkezése után landolt. A két elnök a kifutópályán találkozott.
Trump és Putyin a kézfogás után nem sokkal már be is szálltak közösen egy limuzinba és elhagyták a területet. Az újságírók kérdésére egyelőre nem válaszoltak.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház vezető szóvivője a Reuters hírügynökség jelentése szerint elmondta, hogy a megbeszélésen Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott is jelen lesz, a találkozót követő munkaebéden pedig már Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke is részt vesz.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Putyin és Trump megbeszéléséhez Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója is csatlakozik.
Donald Trump, Vlagyimir Putyin és delegációjuk tagjai a csúcstalálkozó helyszínére érkezve először a sajtó munkatársai előtt váltott néhány szót, láthatóan kedélyes volt a beszélgetés.
Információk szerint azonban a fotózkodás káoszba fulladt, miután a média munkatársai egymásra licitálva kiabáltak a teremeben, javarészt az orosz elnöknek címezve a kérdéseket. Később a média munkatársait távozásra szólították fel − tudta meg az Origo.
A Magyar Nemzet képgalériájáért kattintson IDE!
Trump kemény üzenetet küldött Putyinnak
Donald Trump amerikai elnöki az Alaszkába tartó úton, az Air Force One fedélzetén utazó újságíróknak adott interjút − adta hírül a Magyar Nemzet.
Trump az újságíróknak megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „sok üzletembert” hoz magával Oroszországból, és hozzátette:
Ez tetszik nekem, mert üzletet akarnak kötni.
Titkos részletek szivárogtak ki a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról
Az amerikai elnök ezután azzal folytatta, hogy
De nem kötünk üzletet, amíg a háborút nem rendezzük (…) A háborúnak véget kell érnie, és a gyilkolásnak is be kell fejeződnie.
Trump szerint az Egyesült Államok a „világ legvonzóbb országa”, és Putyin „szeretne egy darabot ebből”, mert Oroszország „gazdaságilag nincs rendben”. Trump az alaszkai találkozó előtt Putyint okos fickónak nevezte, és hozzátette, hogy mindkét oldalról megfelelő szintű tisztelet van. Arra a kérdésre, hogy mit gondol Oroszország ukrajnai háborújáról, Trump azt felelte:
Putyin úgy véli, ez segít neki jobb megállapodást kötni, de valójában ez inkább árt neki.
Miként érinti a világot az alaszkai amerikai–orosz találkozó?
A Putyin–Trump-találkozó kulcsfontosságúnak ígérkezik mind az orosz–ukrán háború, mind az amerikai–orosz viszony alakulása szempontjából. Az alaszkai megbeszélésekkel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója nyilatkozott az Origónak.
Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott megA Trump–Putyin-csúcstalálkozó most újabb fordulatot hozhat.
A szakértő szerint alapvetően négy lehetséges forgatókönyv van, ami kibontakozhat. Az egyik, hogy megegyeznek, a második eshetőség, hogy nem történik semmi. A harmadik forgatókönyv, hogy negatív kimenetele lesz a találkozónak: összevesznek, vagy olyan eredmény nélkül zárul a találkozó, hogy Trump élni fog a korábbi ultimátumával és szankciókkal lép fel Moszkvával szemben. A negyedik opció, – ami a mainstream sajtóban is megjelent – hogy olyan alkut kötnek az elnökök, ami az ukrán pozíciók feladásával jár, és amit megpróbálnak majd Ukrajnára kényszeríteni. Ezek az opciók a skála különböző pontjain helyezkednek el, eltérő valószínűséggel.
Az igazság az, hogy ha más találkozókat, – legmagasabb szintű találkozókat – nézzük az elmúlt évtizedekből, akkor azok soha nem jártak azonnali eredménnyel. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem lesz eredménye a találkozónak.
– latolgatta a lehetséges forgatókönyvek esélyeit a szakértő.
A szakértő arra is választ adott, hogy szerinte hány százalék az esélye, hogy nem születik megállapodás. Erről bővebben ITT olvashat.