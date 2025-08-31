A Tisza Párt képviselői folyamatosan bírálják hazánkat az EP-ben

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője felidézte párttársa, Dömötör Csaba Tranzit fesztiválon elhangzott felszólalásának egy részletét, amely arra vonatkozott, hogy

a tiszás képviselők a plenáris felszólalásaik közül mennyit szánnak arra, hogy a saját hazájukat mószerolják.

A felsorolásból kiderült, hogy

Magyar Péter 15 felszólalásból 14-ben,

Tarr Zoltán 18-ból 14-ben,

Kollár Kinga 14-ből 12-ben,

Gerzsenyi Gabriella 20-ból 19-ben,

Lakos Eszter 13-ból nyolcban,

Kulja András 23-ból 17-ben

bírálták saját hazájukat.

A kormánypárti politikus rámutat, hogy Dávid Dóra „kicsit elhajló”, mert a tíz felszólalásának csak a felében bírálta Magyarországot.

Mindösszesen ez azt jelenti, hogy 113 plenáris felszólalásból 8️9-et arra szántak, hogy a saját hazájukat mószerolják, szögezte le Dömötör Csaba a Tranziton

– idézte párttársát Deutsch Tamás.