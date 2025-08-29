KINCS: a Tisza-adó terve minden dolgozó szülőnek hadüzenet

A Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve minden dolgozó szülőnek hadüzenet. A magyar családi adórendszer három erős pilléren áll: 15 százalékos szja, anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény.

Ez a három intézkedés milliókban mérhető segítséget jelent évente a családoknak

– reagált a lapnak a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) arra a kérdésre, hogy milyen mértékben hatna a magyar családokra a Tisza Párt személyi jövedelemadó emelésének a terve. Sőt egyes hírek szerint a családi adókedvezmények rendszeréhez is hozzányúlna Magyar Péter pártja, amennyiben hatalomra kerülne. A KINCS sajtóosztálya aláhúzta:

a Tisza viszont már mindhárom pillért megtámadta

– a most kiszivárgott adóemelési terv pedig egyértelműen bizonyítja, hogy a dolgozó szülők lennének az adóemelések célpontjai, megszüntetnék a 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadót (szja), és progresszív adózással büntetné a dolgozó embereket.

– A jelenlegi 15 százalékos szja helyett: 22 és 33 százalékos adókulcs már 400 ezer forint havi bruttó fölött is komoly pénzelvonást jelentene. Egy kétgyermekes átlagos bért kereső szülőtől csak az szja-emeléssel havi negyvenezer forintot, évi csaknem félmillió forintot vonnának el. A családi adókedvezmény eltörlése további havi nyolcvanezer forint elvételét jelentene.

Tehát ez mínusz 120 ezer forint minden hónapban

– számolták ki. Azt is hozzátették: magasabb keresetnél, még hatalmasabb lenne az adóelvonás. Az intézet arra is kitért: a Tisza már támadta az anyák szja-mentességét is, ami több százezer forintos megtakarítást jelent családonként.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.