Tisza-adó: Magyar Péter támogatója szerint perverz és túl alacsony a mostani adó
Újabb bizonyíték, hogy a Tisza Párt átveri az embereket. A párt elnökének tagadása kudarcra van ítélve, Gyurcsányék egyik leghűségesebb katonája is megcáfolja őt.
Katona Tamás
Forrás: videókép/YouTube
Kézzel-lábbal tiltakozik Magyar Péter az ellen, hogy pártja a személyi jövedelemadó jelentős emelését tervezi. A Tisza elnökének próbálkozása azonban eleve kudarcra van ítélve: egyrészt nyilvánosságra került egy pártdokumentum, másrészt közvetlen munkatársai ismerik be nyíltan vagy utalások formájában az adóemelés ötletét, harmadrészt nem találni a párt környékén működő olyan gazdasági embert, aki ne küzdene, mégpedig harcosan a többkulcsos adóért, így az szja számottevő megemeléséért – írja a Magyar Nemzet.
Nagyítóval sem találni olyat, aki nem akar adót emelni
A lap bemutatta már, hogy a Tisza egyik szponzora, az SZDSZ környékéről érkezett Bojár Gábor mindenképp adóemelést szorgalmaz. Megírták azt is, hogy Petschnig Mária Zita miként pocskondiázta az anyák adómentességét és állt ki az adóemelés mellett. A közgazdász a Tisza egyik legnagyobb rajongójának, Kéri Lászlónak a felesége, emellett a Tisza-rendezvények rendszeres felszólalója, és programírásban is részt vett a párt számára. Arról pedig az Origó rántotta le a leplet, hogyan érvelt a többkulcsos szja mellett a Magyar Péterhez szintén közel helyezkedő Bod Péter Ákos.
Gyurcsány hű embere is adót emelne
Ha az szja-emelést szorgalmazó Tisza-környéki gazdasági emberekről van szó, nem hagyható ki Gyurcsányék egyik leghűségesebb embere, Katona Tamás sem. A közgazdász a szocialista kormányok alatt magas pozíciókban volt, vezette a statisztikai hivatalt, majd az államkincstárat, de többször is betöltött államtitkári posztot. Adódik a kérdés: hogy kerül egy hithű balos káder az úgynevezett óbaloldaltól elhatárolódó Magyar Péter mellé? Tulajdonképpen egyszerűen. Katona Tamás tagja a V21 nevű csoportosulásnak, amely már tavaly márciusban, azaz két hónap után besorolt Magyar Péter mögé és támogatásáról biztosította, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét. A V21-ben tag mások mellett a már említett Bod Péter Ákos és Raskó György. Utóbbi Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadója.
Katona más szálon is kapcsolódik Magyarékhoz, dolgozik ugyanis a Pénzügykutató Zrt.-nek, ahol munkakapcsolatban állhat a már említett Petschnig Mária Zitával.
Katona 2024 novemberében adott egy interjút a HVG-nek, amelyben arról esett szó, hogy a Pénzügykutató külső szereplőkkel együtt alternatív gazdaságpolitikai programot ír. Arról, hogy azt kinek szánják, Katona úgy fogalmazott: „Mondhatnám, hogy a jövőnek írjuk, egy következő kormánynak, de persze a társadalom figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy létezik más út is.” A dologban az az érdekes, hogy korábban Petschnig lényegében arról beszélt: a Pénzügykutatónál különféle gazdasági programokat írnak Magyar Péteréknek. Ennél lényegesebb, hogy az interjúban Katona kifejtette: az adórendszer torz, túl alacsony az szja, ezért még egy magasabb kulcs bevetetését szorgalmazzák. Az áfát pedig sokallta, ott nyilván mérséklést tartana jónak.
Katona perverz adócsökkentésről beszélt
S hogy ne legyen senkinek kétsége, Petschnig és Katona februárban közös fórumot is tartottak a Belvárosi Szabadegyetemen, ahol utóbbi bírálta az szja mostani rendszerét. Katona ott nem kertelt, arról beszélt, hogy szerinte perverz módon alakította át a kormány az adórendszert. Hozzátette azt is: „Sőt, Orbán még mondta, hogy ő egyszámjegyű adót képzel, szerencsére az nem valósult meg, mert az végképp katasztrófa lett volna.”
Videó 1:19:00-tól:
Szitkok sokasága
Katona Tamás márciusban ott folytatta, ahol Petschniggel februárban abbahagyta. Bolgár Györggyel beszélgetve például azt mondta, hogy „Már most is az adórendszer Magyarországon irreális és igazságtalan. Irracionális. De ha vesszük a családoknak nyújtandó vagy beígért kedvezményeket, például az anyák személyi-jövedelemadó mentességét, ez népesedéspolitikai szempontból teljesen irracionális. Az eddigi népesedéspolitikai intézkedések nem jelentettek semmit.” Aztán megismételte, hogy szerinte perverz a támogatási rendszer, majd közölte: „ráadásul amúgy is nagyon alacsony nálunk a személyi jövedelemadó”.
Videó 13:18-tól 14:06-ig:
