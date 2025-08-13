1 órája
Szijjártó: Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat
Keményen helyretette a Magyarországot támadó ukrán elnököt a külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
„Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.
Durván beleszállt a magyarokba egy ukrán újságíróSzerinte a magyaroknak semmi joguk Kárpátalján.
A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte:
„Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij ugyanezt teszi.
Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük az otthonaikból” – zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
A Magyar Nemzet megírta, az ukrán elnök nem tudja elviselni, hogy Magyarország nem fogadta el a háborúpárti brüsszeli nyilatkozatot.
Elmondta, Kijev folyamatosan kapcsolatban áll partnereivel, és úgy fogalmazott:
Az Európai Unió, 26 ország egyértelmű nyilatkozatot tett, mindannyian velünk vannak – diplomáciai munkában és elvi álláspontokban. És egyértelmű, hogy ki a huszonhetedik, aki mindig minden ellen van, csak hogy ellenkezhessen.