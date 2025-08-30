Szijjártó Péter: megvédjük szuverenitásunkat és a magyar emberek biztonságát

„Háborúpárti javaslatok, még több pénz és fegyver Ukrajnának, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi azonban nem adjuk fel a pozíciónkat.”

„Minden erőnkkel támogatjuk a békét, végrehajtjuk a magyar emberek akaratát, megvédjük szuverenitásunkat és a magyar emberek biztonságát” – tette hozzá a tárcavezető, aki korábbi bejegyzésében úgy fogalmazott:

Ma Koppenhágában ülésezik az Európai Unió külügyminiszteri tanácsa, ahol egy háborúpárti cunamival nézünk szembe. Gondolom, majd ma is megpróbálják megtörni az ellenállásunkat és a békepárti álláspontunkat.

Szijjártó Péter hozzátette: