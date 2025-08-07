augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Diplomácia

4 órája

Szijjártó Péter üdvözölte az amerikai–orosz tárgyalásokat

Címkék#Szijjártó Péter#háború#Közép-Európa#külügyminiszter

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott előző napi tárgyalása jó hírt jelent mindenki, különösképpen pedig Közép-Európa számára – írta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon. Szijjártó Péter telefonon beszélt a tárgyalás több résztvevőjével is.

MW
Szijjártó Péter üdvözölte az amerikai–orosz tárgyalásokat

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy szerdán az egész világ joggal figyelt Moszkvára. „A Putyin–Witkoff találkozóról nyilvánosságra került hírek megkönnyebbülést hozhattak mindenkinek, különösen nekünk itt, Közép-Európában, a háború szomszédságában” – fogalmazott.

Mi itt pontosan tudjuk, hogy ha van amerikai–orosz legfelső szintű párbeszéd, akkor a világ egy biztonságosabb hely. Ezért is tettünk meg mindent az elmúlt három és fél évben – a legalpáribb külső és belső támadások dacára is – a kommunikációs csatornák nyitva tartása érdekében, és ezért üdvözlünk minden olyan alkalmat, amikor az Egyesült Államok és Oroszország vezetői tárgyalnak egymással

– húzta alá.

„Az elmúlt három és fél év során mindenki számára bebizonyosodhatott, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál lesz vége, mégpedig akkor, ha az amerikaiak és az oroszok meg tudnak állapodni egymással” – szögezte le a tárcavezető.

„Ma délelőtt telefonon beszéltem a tegnapi tárgyalás több résztvevőjével is, akik megerősítették a sajtóban megjelent pozitív híreket. Reméljük, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin minél előbb személyesen is találkoznak egymással, és ezzel visszatér a béke Közép-Európába!”

– közölte Szijjártó Péter.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu