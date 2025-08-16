Alaszkai csúcstalálkozó 1 órája

Szijjártó Péter: a világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai–orosz párbeszéd

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán értékelte az Alaszkában lezajlott amerikai–orosz csúcstalálkozót. „A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért” – írta Szijjártó Péterr a Facebook-oldalán szombaton.

Nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért – fogalmazott Szijjártó Péter Forrás: MTI/AP Fotó: Jae C. Hong

Szijjártó Péter kiemelte, ma ismételten bebizonyosodott: az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal – fogalmazott.

