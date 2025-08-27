Szijjártó: felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket!

Közösségi oldalán jelentkezett Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: a Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek.

Hozzátette: Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel.

Itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot

- írta Szijjártó Péter.

Azt írta: ugyanakkor továbbra is botrányosnak tartom, hogy

egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy „nincs ellátásbiztonsági kockázat”.

Egyúttal felszólítjuk Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát! - zárta bejegyzését a miniszter.