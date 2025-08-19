augusztus 19., kedd

Kockázat

55 perce

Széteshet az Európai Unió, ha Brüsszel továbbra is erőlteti Ukrajna csatlakozását

Címkék#Koskovics Zoltán#Ukrajna#Európai Unió#csatlakozás

Az európai elit csak egyféleképpen kerülheti el teljes kudarca beismerését: ha sikerül felvennie Ukrajnát az Európai Unióba. Ezért ezt valószínűleg mindenképpen, fenyegetésekkel és zsarolással próbálja majd keresztülvinni. Ugyanakkor Ukrajna uniós felvétele súlyos gazdasági, társadalmi és biztonsági következményekkel járna Európa számára – hangsúlyozta Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva.

MW

A szakértő szerint nem véletlen, hogy a magyar külpolitika már hónapokkal ezelőtt figyelmeztetett az ukrán csatlakozás veszélyeire. „Erre a brüsszeli lépésre készült fel hazánk a Voks 2025-tel, és ismét kiderült, hogy hiába próbált a magyar ellenzék terelni, mellébeszélni és mismásolni, az ukrán csatlakozás veszélye nagyon is valós. Ők pedig semmit sem tesznek a kivédésére, hiába Magyar Péter Manfred Weber kedvenc alárendeltje” – fogalmazott Koskovics Zoltán.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke
Fotó:  Simon Wohlfahrt / Forrás: AFP

Jogilag nehezen lenne kivitelezhető Ukrajna felvétele az Európai Unióba, de az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője emlékeztetett: 

Sajnos az elmúlt években megtanulhattuk, hogy Ursula von der Leyen bizottsága nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagyja az EU belső jogrendjét, ha a politikai akarat ezt kívánja.

Ezért tart attól, hogy a politikai szándék felülírja majd a jogi akadályokat.

Brüsszel fenyegetne és zsarolna

A szakértő szerint a folyamat semennyire sem lenne összeegyeztethető az uniós szabályokkal és a tagállamok vétójogával. 

A céljukat fenyegetések és zsarolás útján tudnák csak elérni, de egy pillanatig se gondoljuk, hogy ez visszatartja őket

– mondta. Úgy véli, ha egyszerre Brüsszel, Moszkva és Washington is az ukrán csatlakozás mellett áll, akkor azt nagyon nehéz lesz megakadályozni. A magyar kormány ugyan óriási felhatalmazást kapott a Voks 2025-tel, de Koskovics szerint így is borzasztó nehéz lesz ellenállni a nyomásnak. Reményre adhat okot, hogy a legfeszítettebb tempóban is csak 2029-re lehetne végigvinni a folyamatot, addig pedig több sorsdöntő választás zajlik majd Európában. A szakértő szerint egy önvédelmi koalíció kialakítása a feladat, amelyhez például Franciaország jobboldali fordulata adhatna erőt.

Koskovics szerint Ukrajna felvétele komoly biztonsági kockázatot hordoz. 

A harcok kiújulása esetén ez valóban automatikusan belesodorná az uniót a háborúba

– figyelmeztetett. Bár a közös védelem mechanizmusa a tagállamok kezébe helyezné a döntést, szerinte a helyzet így is rendkívül veszélyes lenne.

Több tagállam – köztük hazánk – bizonyosan kimaradna a fegyveres konfliktusból, de ettől még a helyzet borzasztó veszélyes lenne. Ráadásul egy ilyen forgatókönyv egyértelműen az EU szétesésével fenyeget. Nem szabad idáig eljutni

– mondta.

Hogy milyen gazdasági, társadalmi és közbiztonsági nehézségeket okozna Európában az ukrán uniós csatlakozás, illetve hogy milyen politikai játszma zajlik Brüsszelben az ügy kapcsán, elolvashatja a cikk folytatásában, amelyet IDE KATTINTVA érhet el.

 

