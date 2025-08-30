48 perce
A honvédelmi miniszter kemény szóváltásba keveredett Kaja Kallasszal (videó)
Példátlan gyakorlat az unió történetében, hogy az ukrán nagykövet jelenlétében kérdezik fel egy tagállam miniszterét Ukrajna támogatásának kérdésében – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf koppenhágai útjáról visszatérve a Facebook-oldalán megjelent videójában szombaton, írja az MTI.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter érkezik az EU-tagállamok védelmi minisztereinek informális ülésére Koppenhágában 2025. augusztus 29-én
Forrás: MTI/EPA/Ritzau
Fotó: Thomas Traasdahl
„Kemény szóváltásba keveredtem Kaja Kallasszal, akinek az lenne a dolga, hogy a véleményeket konszolidálja és közös álláspontot alakítson ki az Európai Unión belül. E helyett Magyarországnak a háború kitörése óta ismert békepárti álláspontját kipécézve, pellengérre állítva, nekem támadt, hogy változtassuk meg az álláspontunkat Ukrajna pénzügyi támogatását illetően” – számolt be videójában Szalay-Bobrovnicky Kristóf.
Elfogadhatatlan ez a viselkedés, és az európai normáktól teljesen szokatlan. De ez alkalmat adott nekem, hogy ismét elmondjam a magyar álláspontot, és ismét rávilágítsak arra, hogy ennek a háborúnak a vége nem a harctéren lesz, nem katonai megoldás fogja azt elhozni, hanem teret kell adni Trump elnök diplomáciai kísérleteinek, teret kell adni a béke tárgyalásos úton való elérésének, és ezen az egyetlen módon lehet végre ezt a rettenetes háborút lezárni
– mondta a honvédelmi miniszter.
Szijjártó: Brüsszel és az EU-tagországok többsége a háború hosszú távú folytatására készül
Kijelentette:
„Magyarország ebben konstruktívan a béke pártján áll. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát.”