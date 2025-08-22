Sorra szivárognak be Magyar Péter pártjába a korábbi baloldal kulcsemberei

A Tisza elnöke továbbra is próbálja fenntartani a látszatát annak, hogy egyetlen levitézlett baloldali politikussal sem működik együtt, a valóság azonban teljesen más képet mutat. A Tisza Párt alig egy éve lépett színre. A párt vezetője rendre hangsúlyozza: célja a régi baloldal meghaladása, és egy teljesen új politikai közösség építése. A gyakorlatban azonban egyre több óbaloldali politikus, kampányember és szervező tűnik fel a Tisza környezetében – a pártközponttól a helyi Tisza Szigetekig.

Baloldali szakértők a háttérben

A Tisza Párt programalkotásában több ismert baloldali közgazdász és tanácsadó is megjelent. Raskó György agrárközgazdász például korábban a Momentum és Márki-Zay Péter környékén is feltűnt, most pedig a Tiszát segíti. Hírhedtté vált kijelentése, miszerint a fideszes szavazók „szellemi nívója” hagy kívánnivalót maga után. A gazdasági kérdésekben pedig a Pénzügykutató Zrt. és annak vezető közgazdásza, Petschnig Mária Zita kapott meghatározó szerepet – ő korábban Gyurcsány és Bajnai gazdaságpolitikáját méltatta.

Szigetek, baloldali alapítókkal

A Tisza Párt helyi bázisait, a Szigeteket is több baloldali politikus próbálta felhasználni újrapozicionálására. Szabó Lóránd, Dombóvár korábbi DK-s polgármestere rövid időre létrehozott egy Tisza Szigetet, amelyet a központ hamarosan feloszlatott. Tokajban Szegedi Tibor, egykori MSZP-s önkormányzati képviselő vált aktív szervezővé, míg Békés megyében Dudaszeg Krisztián független alpolgármester bukkant fel a hálózatban.

Régi szocialista arcok támogatása

A párt mellé állt Botka László, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje is, aki nyíltan buzdította a választókat a Tisza párt támogatása mellett. Az óbaloldal egyik legismertebb vezetője, egykori miniszterelnök-jelöltje is nyíltan támogatta Magyar Péter pártját.

A Tisza Párt kongresszusán olyan nevek is feltűntek, akik szinte minden ellenzéki formációban megfordultak. Közülük a legismertebb Harkai Péter, aki az SZDSZ-től kezdve a Jobbikon és az MSZP–DK–Jobbik közös listán át számos párt színeiben próbálkozott, többnyire sikertelenül. 2022-ben rasszista megjegyzése miatt került a hírekbe, mégis ott volt a Tisza kongresszusán.

Szintén nagy túlélőnek tekinthető Berta Krisztián, aki novemberben még a nagykanizsai Jobbik újraalapítói között fotózkodott helyi pártelnökként, nemrég azonban már a Tisza Párt kongresszusán vett részt.