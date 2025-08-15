augusztus 15., péntek

Az ukrán ombudsman jelentést adott ki Sebestyén József haláláról

Az ukrán ombudsman hivatalának közlése szernt a beregszászi kórházban elhunyt kárpátaljai magyar férfi halálát betegség okozta. A Magyar Nemzet által ismertetett jelentésben az áll, hogy Sebestyén József testén „nem voltak erőszakra utaló jelek”, halálát „betegség” okozta.

MW
Az ukrán ombudsman jelentést adott ki Sebestyén József haláláról

Vérlázító az ukrán ombudsmani jelentés Sebestyén József haláláról

Forrás: Magyar Nemzet

Újabb hivatalos válasz érkezett a kényszersorozás során agyonvert Sebestyén József ügyében: az ukrán parlamenti ombudsman hivatala a Szabad Európának küldött levelében a katonai és igazságügyi szervek közléseire támaszkodva foglalta össze álláspontját, miközben több, a kárpátaljai magyar közösség számára is kulcsfontosságú körülmény továbbra is tisztázatlan maradt – írja a Magyar Nemzet.

A hivatal szerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították; június 18-án engedély nélkül elhagyta a kijelölt egységet; június 24-én saját maga jelentkezett a Beregszászi Központi Kórház sürgősségijén. Az igazságügyi orvos szakértő július 6-án állapította meg a halál tényét; a levél szerint a halált betegség okozta, erőszakra utaló sérüléseket nem rögzítettek. A közlés nem tér ki arra, hogy az ombudsman hivatala meghallgatta-e a családot, betekintett-e a kórházi dokumentációba, illetve megvizsgálta-e a június 18. és 24. közötti időszakot.

A válasz a védelmi minisztérium és az igazságügyi orvos szakértő megállapításaira hivatkozik

– áll a cikkben, amit itt tud elolvasni

Menczer Tamás: mi továbbra is Sebestyén József családja mellett állunk

„Az Ukrán Védelmi Minisztérium közölte, hogy »nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén«. Vagyis a katonák, akik kényszersorozás közben agyonverték Sebestyén Józsefet közölték, hogy nem verték agyon. Nem semmi...” – kezdte bejegyzését Menczer Tamás pénteken a Facebook-oldalán.

„Lehetne, hogy valaki olyan vizsgálja ki az esetet, aki nem érintett? Egyáltalán van esély arra ma Ukrajnában, hogy egy ilyen halálesetet tisztességesen kivizsgáljanak?” – tette hozzá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

 

