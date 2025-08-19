Nem volt rá jogosult, mégis a tárcával fizettette ki felesége szállásdíját Ruszin-Szendi Romulusz

Újabb választ kapott a Honvédelmi Minisztériumtól Budai Gyula, aki Ruszin-Szendi Romulusz és felesége luxusutazásaival kapcsolatban tett fel írásbeli kérdéseket a tárcának – tudta meg a Magyar Nemzet. A miniszteri biztos korábban úgy nyilatkozott, hogy szerinte valószínűsíthető, hogy a volt vezérkari főnök a beosztottjainak olyan utasítást adott, hogy a jogszabállyal ellentétesen magasabb kategóriájú szállodákat foglaljanak.

Magasabb kategória engedély nélkül

Nos, a válaszból kiderült, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője a HM utasítása alapján, utazásai során kizárólag négycsillagos szállodákra volt jogosult, ettől csak indoklással, elöljárói engedéllyel térhetett volna el.

Ruszin-Szendi Romulusz erre utaló kifejezett kérelmet külföldi utazásait megelőzően 12 alkalommal nem nyújtott be, így a volt vezérkari főnök mintegy 28 vendégéjszaka esetében a neki főszabályként járó négycsillagos szállást meghaladó, ötcsillagos kényelmi fokozatot vett igénybe

– írta Budai kérdésére a Honvédelmi Minisztérium nevében Vargha Tamás államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a HM-utasítás a volt vezérkari főnök házastársa utazását is szabályozta.

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök több botrány miatt is elhíresült

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Mint írta: általánosságban elmondható, hogy külföldi szolgálati út esetében csak akkor jogosult a házastárs az utazási költségek megtérítésére, ha hivatalos meghívólevél érkezett a feleség részére is.

Potyautas feleség az adófizetők pénzéből

A fideszes képviselő erről is érdeklődött a HM-nél, ahonnan az a válasz érkezett, hogy Ruszin-Szendi Romulusz felesége 17 alkalommal kísérte el a volt vezérkari főnököt külföldi programjaira, azonban 6 közös utazás esetében hivatalos meghívólevelet nem kapott, így utóbbi utazások „költségeinek megtérítéséhez szükséges jogosultság nem igazolható”.

Budai Gyula a Magyar Nemzettel azt közölte, hogy mindezek miatt szolgálati visszaélés gyanújával feljelentést tesz.

Mint ismert, szolgálati visszaélés gyanújával már eljárás indult Ruszin-Szendi Romulusz egy másik ügyével kapcsolatban: a volt vezérkari főnök az adófizetők költségén vehetett igénybe szépészeti beavatkozást, zsírleszívást végeztek rajta a Honvédkórházban.