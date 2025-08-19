1 órája
Raskó György nem tagadja, hogy anyagilag is támogatja a Tisza Pártot
A Magyar Nemzet arról cikkez, hogy a zöldbáró egy Facebookos üzenetváltásban tett árulkodó bejegyzést. Raskó György ismét megerősítette, hogy anyagilag és tanácsokkal is segíti a Tisza Pártot.
Raskó György lényegében elismerte: pénzeli a Tiszát
Forrás: MW
Fotó: Draskovics Adam
Magyar Péter egyik legfőbb bizalmi embere, Raskó György már korábban elismerte, hogy a tanácsadás mellett pénzzel is támogatja a Tisza Pártot – emlékeztet a Magyar Nemzet online felületén olvasható cikk.
A lap kiszúrta, hogy az agrárnagyvállalkozó egy Facebookon folytatott üzenetváltása során tett árulkodó megjegyzést. A minapi bejegyzése alatti hozzászólásra –
„Gyuri! Te nyíltan felvállalod, ami helyes, hogy mind anyagilag, mind tanácsaiddal támogatod MP-t. (…) bizony meghatározó szereplő vagy, véleményt befolyásoló” – a sokatmondó „köszönöm!” fordulattal felelt.
A zöldbáró korábban botrányos kijelentéseivel hívta fel magára a figyelmet
Magyar Péter agrártanácsadója a családi gazdaságok ellen szólalt felRaskó György jónak nevezte, ha több tízezer magyar gazda tönkremegy.