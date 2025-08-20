Megvan, hogy miért támadja a Tisza a fix 3 százalékos otthonteremtési programot

Németh Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kifejti, hogy napról napra egyre nagyobb a pánik az ellenzéki oldalon, mert azt érzékelik, hogy hatalmas az érdeklődés a kormány által kínált 3 százalékos lakáshitel-lehetőség, az Otthon start program iránt. „Mit tehet ilyenkor a Tisza-szekta és a többi ellenzéki párt” – firtatja a Fidesz országgyűlési frakciójának szóvivője, aki meg is válaszolja kérdését: „Gyűlölködik, utálkozik, feszültséget kelt magyar és magyar között.”

Az ellenzék bűnbakká tenné azokat, akik élnek az Otthon start program által kínált kedvező lehetőséggel

Forrás: Shutterstock

Németh Balázs rámutat: úgy hergel a balliberális oldal, hogy a legkülönfélébb platformokon azt állítja: akik kérik a kedvezményes hitelt, a többi adófizetőt fosztják ki, mert a kamat 3 százalék feletti részét az állam fizeti, ezért szerintük utálni kell azokat, akik élnek a lehetőséggel. Ahogy szerintük utálni kell a tanárokat, orvosokat, rendőröket, önkormányzati dolgozókat is, mert a közszolgák az Otthon starton felül még évi 1 millió forintos otthonteremtési hozzájárulást is kapnak a kormánytól – teszi hozzá a frakciószóvivő, rámutatva, hogy a tiszás logika szerint mindez tehát dupla kiszúrás azokkal, akik nem közszolgák és nem tudnak vagy nem akarnak élni az Otthon start nyújtotta lehetőséggel.

Hát ilyen az élet tiszás fejjel. Nem irigylem őket!

– zárja bejegyzését szarkasztikusan Németh Balázs, aki kommentben még megjegyzi: bárcsak 20 éve is lett volna ilyen lehetőség, akkor nem a devizahitelt kényszerítette volna rá a baloldal.