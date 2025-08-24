augusztus 24., vasárnap

Vezet a Fidesz

2 órája

Oda a Tisza-mítosz: Orbán Viktorról szólt ez a nyár

Címkék#Tisza Párt#Orbán Viktor#Böcskei Balázs#Fidesz

A Magyar Nemzet arról cikkez, hogy a balodalon is beismerik, hogy a nyári kampányok a Fideszt erősítették, és egyre látványosabban porlad a manipulációs kerekasztal által épített mítosz arról, hogy a Tisza a legnépszerűbb párt. A baloldalhoz kapcsolható közvélemény-kutató, Böcske Balázs szerint is Orbán Viktorról szólt ez a nyár.

MW
Oda a Tisza-mítosz: Orbán Viktorról szólt ez a nyár

Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A cikk felidézi, hogy Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója beszélt szokatlan nyíltsággal arról, hogy az országos kutatások torzítanak és túlzók lehetnek a Magyar Péterék népszerűségéről közölt számaik. Sőt, azt is elmondta, hogy helyi szinten – vagyis az egyéni választókerületek többségében – a Fidesz vezet. 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszten 2025. augusztus 2-án
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Magyar Nemzet online felületén olvasható írás felhívja a figyelmet egy újabb beismerésre: jelesen, hogy minap Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtegette Fekete Rita podcastjában, hogy a Fidesz javára változhat a közhangulat a következő időszakban. 

Meg merem kockáztatni, hogy ez a nyár Orbán Viktorról szólt. Minden körülötte forgott, mindenki arról beszélt, hogy mit csinált pro és kontra. (…) Hatékonysági tekintetben tehát sikeres nyárnak bizonyult Orbán Viktor szempontjából – fogalmazott a stratégiai igazgató. Szavai szerint a szeptembertől élesedő intézkedések – köztük az Otthon start program keretében felvehető fix 3 százalékos lakáshitel, a területi közigazgatási dolgozók 15 százalékos bérfejlesztése, valamint az anyák számára elérhető adókedvezmények kiterjesztése – tovább erősíthetik a Fidesz pozícióit

 – idézik Böcskei szavait. 

Arra is kitérnek, hogy 

az olyan meghatározó közvélemény-kutatók, mint a Nézőpont vagy a Századvég, stabilan néhány százalékos Fidesz-előnyt mértek az elmúlt hónapokban. 

Az egyéni választókerületekben sorra készülő mérések pedig azt mutatják, hogy helyi szinten még ennél is magabiztosabban vezetnek a kormánypártok. 

Az eredeti, teljes cikkért és a balodalhoz köthető Böcskei beismerését tartalmazó videóért KATTINTSON

 

 

 

